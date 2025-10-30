< sekcia Zahraničie
Poľská armáda žiada o dočasné uzatvorenie letísk v Lubline a Radome
Poľské lietadlá v utorok zachytili ruské lietadlo bez letového plánu a s vypnutým transpondérom počas prieskumnej misie v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Baltským morom.
Autor TASR
Varšava 30. októbra (TASR) - Letiská v poľských mestách Radom a Lublin vo štvrtok na žiadosť armády dočasne pozastavili prevádzku. Velenie poľských ozbrojených síl predtým informovalo, že poľské a spojenecké jednotky sú v pohotovosti pre ruské útoky na ciele v susednej Ukrajine. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Na žiadosť armády zaviedla Poľská agentúra pre leteckú navigáciu nariadenie zavádzajúce obmedzenia v poľskom vzdušnom priestore, ako aj dočasné uzavretie dvoch letísk v Radome a Lubline,“ povedal hovorca agentúry Marcin Hadaj pre súkromnú televíznu stanicu TVN24.
Vo východnej časti Poľska podľa jeho slov platia určité obmedzenia a lietadlá v poľskom vzdušnom priestore musia túto oblasť obchádzať. Hadaj dodal, že letiská môžu byť uzavreté „približne na hodinu“, konečné rozhodnutie je na armáde.
Reuters pripomína, že krajiny na východnom krídle NATO sú od septembra v stave vysokej pohotovosti po narušení vzdušného priestoru Poľska ruskými dronmi. NATO odvtedy eviduje desiatky ďalších incidentov v Škandinávii, Belgicku a pobaltských krajinách.
