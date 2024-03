Poľská bezpečnostná agentúra vyšetruje ruskú špionážnu sieť

Varšava 28. marca (TASR) - Poľská Agentúra pre vnútornú bezpečnosť (ABW) vykonala v spolupráci so svojimi európskymi partnermi prehliadky budov v rámci vyšetrovania ruskej špionážnej siete. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Boli zdokumentované akcie zamerané na organizovanie proruských iniciatív a mediálnych kampaní v krajinách EÚ," oznámila ABW. V stanovisku spomenula webovú stránku voice-of-europe.eu, ktorá mala zverejňovať proruské materiály.



Razie sa uskutočnili vo Varšave a meste Tychy na západe Poľska, priblížila ABW. Dodala, že operácia bola koordinovaná v spolupráci s ďalšími krajinami, najmä s partnermi z Českej republiky. Ďalšie detaily neposkytla.



Holandský premiér Mark Rutte vo štvrtok označil správy o proruských pokusoch ovplyvňovať politikov v krajinách EÚ za znepokojujúce. "Ukazuje to, aké veľké je riziko zahraničného vplyvu... Je to hrozba pre našu demokraciu, pre naše slobodné voľby, pre našu slobodu prejavu, pre všetko," povedal.



Česká vláda v stredu rozšírila vnútroštátny sankčný zoznam o dve fyzické a jednu právnickú osobu, ktoré sa snažili na území ČR vykonať vplyvovú operáciu v prospech Ruskej federácie. Sankcie uvalila na ukrajinského proruského politika a podnikateľa Viktora Medvedčuka, spoločnosť Voice of Europe a politika Arťoma Marčevského.



Najnovšie kroky ABW vyplynuli z vyšetrovania ukončeného v januári tohto roku, v ktorom bol obžalovaný poľský občan podozrivý zo špionáže pre ruské špeciálne služby.