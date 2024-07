Poľská firma odmieta obvinenia z výroby súčiastok pre drony Iránu

Varšava 19. júla (TASR) - Poľská štátna strojárska spoločnosť WSK Poznaň v piatok odmietla tvrdenia, že by sa jej súčiastky používali v iránskych vojenských dronoch. Zároveň zdôraznila, že prebiehajúce vyšetrovanie sa týka iba preverenia potrebných vývozných povolení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Súkromná rozhlasová stanica Radio Zet vo štvrtok informovala, že spoločnosť WSK Poznaň predala čerpadlá určené pre traktory iránskemu výrobcovi motorov Motorsazan Company. Podľa stanice však komponenty skončili namiesto toho v bezpilotných lietadlách, ktoré Irán poslal do Ruska.



"Článok, ktorý zverejnil vysielateľ Radio Zet... naznačuje, že WSK Poznaň podporuje iránsky zbrojný priemysel a že sa komponenty vyrobené spoločnosťou používajú na výrobu bojových dronov Iránu," uviedla WSK. "Spoločnosť tieto informácie vyslovene odmieta," vyhlásila v reakcii.



Irán dodal Rusku od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 tisíce dronov Šáhid-136. Používajú sa na vyčerpanie ukrajinskej vzdušnej obrany a zasiahnutie infraštruktúry ďaleko od frontovej línie.



WSK Poznaň ozrejmila, že prokuratúra vedie vyšetrovanie vývozu súčiastok, ktoré spoločnosť vyrobila a dodala do Iránu. Prípad sa však nezaoberá tým, či ukrajinská strana našla komponenty alebo čerpadlá spoločnosti. Rovnako tak nespomína ani dodávky iránskym výrobcom dronov, informovala spoločnosť a zároveň doplnila, že jej čerpadlá nie sú ani vhodné do takýchto vojenských zariadení.



Aj poľská prokuratúra vo štvrtok uviedla, že firmu WSK Poznaň vyšetruje pre podozrenie z vyvážania výrobkov dvojakého použitia bez príslušných povolení. O bezpilotných lietadlách alebo Iráne sa nezmienila.