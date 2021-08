Poľská katolícka cirkev žiada politikov, aby pomohli migrantom

Varšava 26. augusta (TASR) - Poľská katolícka cirkev vyzvala politikov, aby spoločne našli riešenie situácie nezákonných imigrantov v krajine. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Arcibiskup Wojciech Polak, hlava poľskej katolíckej cirkvi, povedal, že predstavitelia všetkých politických síl by sa mali riadiť základnými hodnotami pohostinnosti a úcty k novoprichádzajúcim.



"Žiadny človek, bez ohľadu na náboženskú príslušnosť a pôvod, nesmie byť nástrojom v politickom boji," povedal.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája oznámil, že jeho krajina v reakcii na tvrdšie západné sankcie už nebude brániť migrantom postupovať ďalej do EÚ. Odvtedy krajiny so spoločnými hranicami s Bieloruskom, najmä Litva, zaznamenávajú dramatický nárast počtu migrantov.



Zvýšený migračný tlak z bieloruského územia zaznamenáva aj Poľsko, pričom tamojšia vláda dlhodobo uplatňuje voči utečencom reštriktívnu politiku.



Na hraniciach Poľska s Bieloruskom sa už takmer dva týždne nachádza skupina migrantov, pripomína DPA. Väčšina z nich je z Afganistanu alebo Iraku.



Európsky súd pre ľudské práva (ECHR) v stredu oficiálne vyzval poľské a lotyšské orgány, aby týmto migrantom poskytli útočisko.