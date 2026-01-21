< sekcia Zahraničie
Poľská koalícia podporila tzv. zákon o právnom štáte
Predstavitelia PiS návrh označili za karikatúru právneho štátu a požiadali o jeho zamietnutie v prvom čítaní.
Autor TASR
Varšava 21. januára (TASR) - Vládne koaličné kluby v stredu v poľskom Sejme podporili návrh tzv. zákona o právnom štáte, upravujúci status sudcov vymenovaných s účasťou Národnej rady súdnictva (KRS) po roku 2017. Opozičná strana Právo a Spravodlivosť (PiS) návrh odmieta, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Minister spravodlivosti Waldemar Žurek pri predstavení návrhu uviedol, že jeho cieľom je ukončiť chaos v justícii, spôsobený spochybňovaním rozsudkov vydaných sudcami menovanými po zmene pravidiel fungovania KRS. Problém s KRS podľa súčasnej vlády spočíva v jej politizácii počas vlád PiS. Podľa Žureka má zákon občanom zaručiť právo na rozhodovanie nezávislým a nestranným súdom a obnoviť právnu istotu. Vyjadril tiež nádej, že sa návrhom bude zaoberať aj prezident Karol Nawrocki.
Predsedníčka KRS Dagmara Pawelczyk-Woicka návrh označila za protiústavný, nelogický a motivovaný pomstou. Varovala, že by mohol viesť k znovuotvoreniu stoviek tisíc konaní a faktickému paralyzovaniu súdov. Žurek jej odpovedal, že ako sudkyňa vymenovaná s účasťou súčasnej KRS vystupuje ako zaujatá.
Koaliční poslanci návrh obhajovali ako nevyhnutný krok k náprave ústavnosti. Poslanec KO Patryk Jaskulski uviedol, že nejde o politický akt, ale o obnovenie ústavnej úlohy KRS. Zástupcovia Poľska 2050, Poľskej ľudovej strany a Ľavice zdôraznili potrebu stabilizácie právneho stavu a obnovy dôvery verejnosti v súdnictvo.
Predstavitelia PiS návrh označili za karikatúru právneho štátu a požiadali o jeho zamietnutie v prvom čítaní. Opozičná Konfederácia varovala pred rizikom prehĺbenia konfliktu a paralyzovania súdov a návrh považuje za protiústavný. O návrhoch na zamietnutie má Sejm hlasovať ešte v stredu popoludní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
