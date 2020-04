Poľská koaličná strana nechce prezidentské voľby v súčasnej situácii

Varšava 3. apríla (TASR) - Koaličný partner poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) chce, aby sa pri rozhodovaní o konaní prezidentských volieb v Poľsku v ich stanovenom termíne - 10. mája - brala do úvahy súčasná epidemiologická situácia.



Líder koaličnej strany Dohoda (Porozumienie) Jaroslaw Gowin v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Polska Times.pl uviedol, že "žiadny zodpovedný politik nebude vo voľbách súťažiť v podmienkach, ktoré by mohli ohroziť zdravie a život Poliakov". Zdôraznil, že pri rozhodovaní o dátume volieb sa "preto musí zohľadniť stav epidemickej hrozby. Nie je priestor pre politické hry. Je to otázka života a smrti".



Gowin súčasne uviedol, že sa nikdy nevyhrážal odchodom svojej strany z koalície s PiS.



Proti konaniu prezidentských volieb 10. mája protestuje poľská opozícia a s ich konaním v danej situácii nesúhlasia ani účastníci viacerých prieskumov verejnej mienky.



Líder PiS Jaroslaw Kaczyňski však v piatok vo verejnoprávnom rozhlase uviedol, že voľby by sa 10. mája mali uskutočniť. Dodal, že dolná komora poľského parlamentu bude v piatok hlasovať o návrhu na hlasovanie vo voľbách poštou.



Sejm pritom už minulú sobotu schválil pravidlá, ktoré by ľuďom vo veku nad 60 rokov, osobám v karanténe a izolácii umožnili voliť poštou. Nový návrh, o ktorom sa bude hlasovať v piatok, sa týka už všetkých voličov.



Gowin v rozhovore pre portál Polska Times.pl upozornil, že v tejto otázke je nutná aj podpora zo strany opozície, inak návrh zákona neprejde hlasovaním v Senáte, hornej komore poľského parlamentu.



Koalícia vedená PiS má v Sejme 235 zo 460 kresiel. Ak by Dohoda vystúpila z koalície, vláda by stratila väčšinu.



Opozičné strany požadujú odklad volieb s tým, že obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu im neumožňujú viesť kampaň a že hlasovanie - aj poštou - je ohrozením pre zdravie ľudí.



Prezidentské voľby sú naplánované na 10. mája a prípadne druhé kolo by malo konať o dva týždne neskôr. Takmer celá opozícia a väčšina Poliakov vzhľadom na epidémiu nového koronavírusu už dlhý čas apeluje na odloženie volieb.



Prezident Andrzej Duda a PiS sú proti, pretože voľby v máji takmer určite garantujú znovuzvolenie súčasnej hlavy štátu, a to zrejme už v prvom kole.



V Poľsku vo štvrtok nahlásili 392 nových pozitívne testovaných na nový koronavírus, čo je najvyšší denný nárast od vypuknutia epidémie. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v krajine bolo doteraz na SARS-CoV-2 pozitívne testovaných 2946 ľudí. Zomrelo 57 osôb.