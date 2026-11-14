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Poľská komisia na ochranu detí je znepokojená prezidentským vetom
Vetovaný návrh umožňoval rýchle súdne príkazy na blokovanie nelegálneho online obsahu.
Autor TASR
Varšava 14. novembra (TASR) - Poľská Štátna komisia pre prevenciu sexuálneho zneužívania maloletých vyjadrila „hlboké znepokojenie“ z rozhodnutia prezidenta Karola Nawrockého vetovať implementačný zákon o digitálnych službách (DSA). Varovala, že sa tým odďaľuje zavedenie kľúčových mechanizmov pre ochranu detí na internete. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.
Nawrocki v piatok legislatívu vetoval s argumentom, že jeho ustanovenia predstavujú „preventívnu cenzúru“ a mohli by potlačiť verejnú diskusiu. Vetovaný návrh umožňoval rýchle súdne príkazy na blokovanie nelegálneho online obsahu. Takisto v ňom sú podľa komisie dôležité nástroje na prinútenie technologických platforiem overovať vek používateľa, zhodnocovať riziká a efektívne blokovať nelegálny materiál.
Podľa vetovaného zákona by prokurátori, polícia a pohraničná stráž mali právomoc súd požiadať o okamžité zablokovanie nelegálneho obsahu vrátane zobrazenia sexuálneho zneužívania detí, krádeže identity a obchodovania s ľuďmi. Takáto žiadosť by podliehala nezávislému súdnemu preskúmaniu.
„Nemôžeme brať bezpečnosť detí v digitálnom prostredí ako druhoradú záležitosť ani odkladať potrebné opatrenia,“ uviedla. Odvolala sa na údaje, podľa ktorých 32 percent poľských detí vo veku 7 až 14 rokov má pravidelný prístup k online obsahu pre dospelých.
Poľsko tak naďalej porušuje zákon EÚ o digitálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť v celom bloku pred viac ako dvoma rokmi. Varšavu to vystavuje riziku vysokých finančných sankcií zo strany Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ).
Premiér Donald Tusk v piatok prezidentovo veto označil za „hanebné“ a obvinil Nawrockého, že na úkor poľských detí vedie politickú vojnu proti vláde.
Minister spravodlivosti Waldemar Zurek uviedol, že sloboda prejavu nedáva povolenie na ubližovanie ľuďom alebo zneužívanie detí. „Nazývať ochranu pred takýmito trestnými činmi cenzúrou je cynickým zneužívaním pojmu slobody,“ povedal.
Nawrocki v piatok legislatívu vetoval s argumentom, že jeho ustanovenia predstavujú „preventívnu cenzúru“ a mohli by potlačiť verejnú diskusiu. Vetovaný návrh umožňoval rýchle súdne príkazy na blokovanie nelegálneho online obsahu. Takisto v ňom sú podľa komisie dôležité nástroje na prinútenie technologických platforiem overovať vek používateľa, zhodnocovať riziká a efektívne blokovať nelegálny materiál.
Podľa vetovaného zákona by prokurátori, polícia a pohraničná stráž mali právomoc súd požiadať o okamžité zablokovanie nelegálneho obsahu vrátane zobrazenia sexuálneho zneužívania detí, krádeže identity a obchodovania s ľuďmi. Takáto žiadosť by podliehala nezávislému súdnemu preskúmaniu.
„Nemôžeme brať bezpečnosť detí v digitálnom prostredí ako druhoradú záležitosť ani odkladať potrebné opatrenia,“ uviedla. Odvolala sa na údaje, podľa ktorých 32 percent poľských detí vo veku 7 až 14 rokov má pravidelný prístup k online obsahu pre dospelých.
Poľsko tak naďalej porušuje zákon EÚ o digitálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť v celom bloku pred viac ako dvoma rokmi. Varšavu to vystavuje riziku vysokých finančných sankcií zo strany Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ).
Premiér Donald Tusk v piatok prezidentovo veto označil za „hanebné“ a obvinil Nawrockého, že na úkor poľských detí vedie politickú vojnu proti vláde.
Minister spravodlivosti Waldemar Zurek uviedol, že sloboda prejavu nedáva povolenie na ubližovanie ľuďom alebo zneužívanie detí. „Nazývať ochranu pred takýmito trestnými činmi cenzúrou je cynickým zneužívaním pojmu slobody,“ povedal.