Poľská kontrarozviedka zadržala osem podozrivých z prípravy sabotáže

Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Podľa vyjadrenia poľského ministra vnútra Tomasza Siemoniaka išlo v prípade zadržaných o o vykonávanie prieskumu vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry.

Autor TASR
Varšava 21. októbra (TASR) - Poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) v spolupráci s ďalšími službami zadržala v uplynulých dňoch osem osôb podozrivých z príprav aktov sabotáže v rôznych častiach krajiny. V súčasnosti prebiehajú ďalšie operatívne úkony. Uviedol to premiér Poľska Donald Tusk na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.



Podľa vyjadrenia poľského ministra vnútra Tomasza Siemoniaka išlo v prípade zadržaných o o vykonávanie prieskumu vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry, prípravu prostriedkov na vykonanie aktov diverzie a priame uskutočnenie útokov. ABW podľa neho úzko spolupracuje so vojenskou kontrarozviedkou, políciou a prokuratúrou.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
