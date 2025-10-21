< sekcia Zahraničie
Poľská kontrarozviedka zadržala osem podozrivých z prípravy sabotáže
Podľa vyjadrenia poľského ministra vnútra Tomasza Siemoniaka išlo v prípade zadržaných o o vykonávanie prieskumu vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry.
Autor TASR
Varšava 21. októbra (TASR) - Poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) v spolupráci s ďalšími službami zadržala v uplynulých dňoch osem osôb podozrivých z príprav aktov sabotáže v rôznych častiach krajiny. V súčasnosti prebiehajú ďalšie operatívne úkony. Uviedol to premiér Poľska Donald Tusk na sieti X, informuje varšavský spravodajca TASR.
Podľa vyjadrenia poľského ministra vnútra Tomasza Siemoniaka išlo v prípade zadržaných o o vykonávanie prieskumu vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry, prípravu prostriedkov na vykonanie aktov diverzie a priame uskutočnenie útokov. ABW podľa neho úzko spolupracuje so vojenskou kontrarozviedkou, políciou a prokuratúrou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025
Podľa vyjadrenia poľského ministra vnútra Tomasza Siemoniaka išlo v prípade zadržaných o o vykonávanie prieskumu vojenských objektov a prvkov kritickej infraštruktúry, prípravu prostriedkov na vykonanie aktov diverzie a priame uskutočnenie útokov. ABW podľa neho úzko spolupracuje so vojenskou kontrarozviedkou, políciou a prokuratúrou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)