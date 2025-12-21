< sekcia Zahraničie
Poľská kontrarozviedka zadržala podozrivého zo sledovania transportov
Autor TASR
Varšava 21. decembra (TASR) — Príslušníci poľskej kontrarozviedky, Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW), zadržali 40-ročného muža podozrivého z deklarovania pripravenosti spolupracovať so zahraničnou spravodajskou službou a dokumentovať vojenské transporty. Súd ho v sobotu vzal do trojmesačnej väzby, informoval vnútra Tomasz Siemoniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe správy agentúry PAP.
Prokuratúra uviedla, že muž z oblasti Trojmestia na severe Poľska bol zadržaný vo štvrtok a podľa Trestného zákona obvinený z konania v prospech zahraničnej rozviedky.
Vyšetrovanie vedie prokuratúra v Bydgoszczi na severozápade krajiny, pretože tam mal obvinený dokumentovať železničnú infraštruktúru a pohyb vojenských transportov. Podľa prokuratúry bol muž v minulosti odsúdený za bežnú trestnú činnosť. O jeho väzobnom stíhaní rozhodol súd na návrh prokurátora.
Tento prípad nesúvisí s predchádzajúcim vyšetrovaním skupiny, ktorá sledovala vlaky s vojenským materiálom a pomocou pre Ukrajinu. Túto skupinu - 12 občanov Ukrajiny, troch občanov Bieloruska a jedného občana Ruskej federácie -, pôsobiacu v prospech ruských spravodajských služieb, odhalila ABW už v roku 2023.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
