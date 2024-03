Poľská ministerka spravodlivosti chce znížiť počet väzňov o 20.000

Varšava 18. marca (TASR) - V Poľsku by mohli prepustiť vyše 20.000 väzňov v rámci snáh uvoľniť preplnené väznice, uviedla v pondelok poľská ministerka spravodlivosti Maria Ejchartová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Dôvodom preplnených väzníc v Poľsku sú prísne zákony a politika predchádzajúcej vládnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS). PiS presadila zvýšenie počtu zločinov trestaných väzením, uviedla Ejchartová pre poľský denník Rzeczpospolita.



Zároveň ohlásila vymenovanie špeciálnej komisie, ktorá sa bude zaoberať možnými úpravami trestného zákona. Šéfka rezortu spravodlivosti uviedla, že niektoré zmeny je možné urobiť už dnes a povedala, že podporuje väzenské úrady pri rozšírení systému elektronického monitorovania. Toto opatrenie by už teraz mohlo využiť asi 4000 osôb. Podľa nej by sa riaditelia väzníc nemali obávať podávať žiadosti o predčasné prepustenie väzňov, keďže v poslednom období sa vydáva len veľmi málo takýchto rozhodnutí.



Cieľom Ejchartovej je znížiť za súčasné volebné obdobie počet väzňov v Poľsku o 20.000. "Prvé oprávnené prepúšťanie už prebehlo," uviedla ministerská.



Dodala, že jej ministerstvu sa úspešne podarilo vyriešiť situáciu v 580 väzenských celách, v ktorých sa nachádzalo viac než desať trestancov. "Vyskytol sa prípad, keď bolo v jednej cele 18 zadržaných. V takýchto podmienkach nie je šanca na resocializáciu," uviedla Ejchartová.