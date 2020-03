Poľská opozícia vyzvala na odloženie prezidentských volieb

Varšava 23. marca (TASR) – Poľská opozičná prezidentská kandidátka Malgorzata Kidawa-Bloňská v pondelok navrhla, aby sa nadchádzajúce prezidentské voľby v krajine odložili z dôvodu krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2. Voľby sú naplánované na 10. mája, pričom druhé kolo by sa malo uskutočniť 24. mája, a to v prípade, že nebude jasný víťaz. Informovala o tom agentúra DPA.



"Tieto voľby sa musia uskutočniť v neskoršom termíne. Je tu kríza, ktorú musíme vybojovať," povedala pre denník Rzeczpospolita Kidawa-Bloňská z opozičnej centristickej Občianskej platformy (PO). V súvislosti so zastavením verejného života pre koronavírus v Poľsku, sa stala Kidawa-Bloňská v pondelok poslednou osobou, ktorá vyzvala na odklad volieb do jesene.



Súčasný úradujúci prezident Andrzej Duda a kandidát vládnucej poľskej národnej-konzervatívnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS), ktorý vedie v prieskumoch verejnej mienky, odmieta akékoľvek debaty o odložení volieb. "Musíme urobiť všetko, aby sa voľby mohli konať 10. mája."



Poľsko obmedzilo verejný život pred desiatimi dňami v snahe zastaviť šírenie koronavírusu. Krajina zakázala zhromaždenia, zatvorila školy, reštaurácie a obchody, okrem lekární a predajní potravín. Všetky volebné zhromaždenia zrušili, ale Kidawa-Bloňská a iní obvinili Dudu, že napriek tomu kampaňuje. "Namiesto plnenia si svojich povinností ako prezident, cestuje po krajine a vystavuje nebezpečenstvu seba, svoj tím a ostatných," dodala Kidawa-Bloňská.