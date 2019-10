Poľská opozícia žiada odstúpenie šéfa kontrolného úradu

Varšava 25. októbra (TASR) - Poľská opozícia žiada odstúpenie šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NIK) v súvislosti so správami, že jeho bývalí blízki spolupracovníci čelia obvineniam z daňových podvodov. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Predseda NIK Marian Banaš, nominant vládnej strany, tesne pred nástupom do funkcie niekoľko mesiacov pôsobil ako poľský minister financií.



Poľské média v piatok písali o tom, že traja z Banašových bývalých spolupracovníkov na ministerstve boli pred časom zatknutí pre obvinenia z prevádzkovania zločineckej skupiny, ktorá mala získať na daňových podvodoch približne päť miliónov zlotých (1,2 milióna eur)



Banaš sa už predtým stal terčom kritiky kvôli správam, že prenajímal dom prevádzkovateľom sexuálnych služieb. On sám akékoľvek pochybenie v tomto smere odmieta. Z medializovaných správ týkajúcich sa svojich bývalých spolupracovníkov je podľa vlastných slov "prekvapený".



Takisto trvá na tom, že na čele najvyššieho kontrolného úradu zostane až do konca svojho šesťročného funkčného obdobia.



Prípad podľa AP komplikuje situáciu vládnej pravicovej strane Právo a spravodlivosť (PiS). Tá si po parlamentných voľbách z 13. októbra udržala moc vo vplyvnejšej dolnej komore parlamentu (Sejme), ale tesne prišla o väčšinu v hornej komore (Senáte), čo jej môže sťažiť prijímanie zákonov a snahy ovládnuť kľúčové štátne orgány.



Strana PiS Banaša do funkcie šéfa najvyššieho kontrolného úradu vymenovala v auguste 2019 aj napriek nezodpovedaným otázkam ohľadne jeho majetku a podnikateľských aktivít. Vláda odmietla zverejniť poslednú správu protikorupčného úradu o jeho majetkovej a finančnej situácii a aj jeho odpovede na súvisiace otázky.