Poľská opozícia zvolala protesty proti novele mediálneho zákona

Varšava 10. augusta (TASR) - Poľská opozícia zvolala na utorok, v predvečer hlasovania o zmene mediálneho zákona protesty po celej krajine. Informovala o tom agentúra AP.



Protesty organizuje Výbor pre obranu demokracie (KOD) so sloganom "slobodné médiá, slobodní ľudia, slobodné Poľsko". Výbor bol založený na protest proti ovládnutiu poľskej politickej scény stranou Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá má od volieb z novembra 2015 väčšinu kresiel v Sejme. Podľa KOD sa bude protestovať až v 78 mestách po celom Poľsku.



Návrh zákona opozícia vníma ako prostriedok vládnucej strany PiS na umlčanie nezávislej televíznej siete TVN. Dokument má znemožniť, aby boli poľské médiá vlastnené subjektami, ktoré sídlia mimo Európskej únie. Podľa Varšavy to má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska. Opozícia však tvrdí, že novela "zlikvidovať" televíziu TVN, ktorá je kritická voči vláde.



TVN je vlastnená americkou mediálnou spoločnosťou Discovery. Prezident a výkonný riaditeľ Discovery International Jean-Briac Perrette nazval plánované hlasovanie o návrhu zákona "znepokojivým". Perrette zároveň varoval, že "nepredvídateľný regulačný rámec by mal veľmi znepokojovať všetkých potenciálnych investorov na (poľskom) trhu".



Prijatie sporného zákona však podľa AP nie je isté, pretože menší koaličný partner, strana Dohoda, vníma návrh ako útok na pluralizmus. Hlasovať by však zaň mohli krajne pravicoví opoziční poslanci.