Poľská opozičná strana chce liberalizovať interrupčný zákon

Varšava 18. februára (TASR) - Najväčšia opozičná strana v Poľsku - centristická Občianska platforma (PO) - vo štvrtok predstavila svoj plán liberalizácie interrupčného zákona. Ide o reakciu na rozhodnutie ústavného súdu z októbra minulého roku, ktorým sa v Poľsku interrupcie takmer úplne zakazujú, informovala agentúra DPA.



Hlavné body svojho návrhu predložilo vedenie PO na tlačovej konferencii vo Varšave. Navrhuje v ňom možnosť ukončiť tehotenstvo do 12. týždňa v prípade nešpecifikovaných "výnimočných okolností" a po splnení podmienok, medzi ktorými sa uvádzajú konzultácie s psychológom a lekárom.



PO chce tiež bezplatný prístup k antikoncepcii, dostupnosť núdzovej antikoncepcie - známej aj ako "tabletka po" - bez lekárskeho predpisu, financovanie oplodnenia in vitro štátom, ako aj garantovaný prístup k prenatálnemu testovaniu a nový systém podpory rodičov postihnutých detí.



Občianska platforma by tiež chcela znovu zaviesť možnosť vykonávania potratov v dôsledku vrodených chýb plodu. Malo by ísť o široké spektrum anomálií - od Downovho syndrómu po fatálne choroby.



Práve v takýchto prípadoch bola vykonaná väčšina z 1100 legálnych interrupcií, ktoré registrovali v Poľsku v roku 2019. Takéto zákroky sú však už v súlade s rozhodnutím ústavného súdu, ktoré vyvolalo masové protesty, v Poľsku nelegálne.



Momentálne je v Poľsku možné ukončiť tehotenstvo len v prípade, že ohrozuje život alebo zdravie matky, alebo ak žena otehotnela v dôsledku znásilnenia či incestu.



PO bola terčom kritiky za to, že v kauze interrupcií neprijala jasné stanovisko, a to ani pod tlakom masových demonštrácií odporcov zmien v interrupčnom zákone. Podľa niektorých analytikov to mohlo byť spôsobené strachom, že jasným a jednoznačným postojom by PO prišla o svoju konzervatívnu frakciu a jej voličskú základňu.