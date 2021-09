Poľská opozičná strana nevidí dôvod na podporu výnimočného stavu

Varšava 3. septembra (TASR) - Traja politici z poľskej hlavnej opozičnej strany Občianska platforma (PO) v piatok vyhlásili, že nevidia dôvod na podporenie zavedenia výnimočného stavu v pohraničných oblastiach s Bieloruskom. Informovala o tom tlačová agentúra PAP.



Dolná komora parlamentu Sejm má v pondelok popoludní v pláne debatu o rozhodnutí prezidenta Andrzeja Dudu vyhlásiť výnimočný stav.



Na základe výnimočného stavu sa môžu zaviesť obmedzenia v prístupe verejnosti k informáciám a zaznamenávania situácie technickými prostriedkami na určitých miestach.



Poslanci Tomasz Siemoniak a Bartlomiej Sienkiewicz z Občianskej platformy, najväčšej opozičnej frakcie v parlamente, a poslanec Európskeho parlamentu Radoslaw Sikorski (zároveň bývalí ministri obrany, vnútra a zahraničných vecí) zorganizovali v piatok tlačové konferenciu o kríze na východnej hranici Poľska a o výnimočnom stave.



Podľa Sikorského "novinári informujú o udalostiach dokonca aj počas vojen".



"V 80. rokoch minulého storočia sa k nám informácie o tom, čo sa deje v Afganistane, dostávali preto, že tam novinári boli. Novinári by mali prinášať správy, čo sa deje na poľskej hranici, a o to viac v časoch mieru," dodal.



Sikorski poukázal na to, že vláda sa ešte neobrátila o pomoc ani na pohraničnú agentúru Európskej únie Frontex, ktorá má sídlo vo Varšave.



Povedal, že Frontex je agentúra, ktorá poskytuje pomoc Litve a ďalším krajinám a má technické prostriedky na zisťovanie toho, čo sa deje na hranici.



"Môj úrad sa s touto agentúrou včera skontaktoval a do dnešného dňa nedostala žiadosť o pomoc," doplnil Sikorski.



Prezident Duda vyhlásil vo štvrtok výnimočný stav v regiónoch, ktoré sa nachádzajú na hraniciach s Bieloruskom, pre situáciu spojenú s prílevom nelegálnych migrantov.



Výnimočný stav bude trvať 30 dní a týkať sa bude Lubelského a Podleského vojvodstva. Prezidentovo rozhodnutie však ešte musí potvrdiť parlament.



Bezprostredným dôvodom na vyhlásenie núdzového stavu je kríza spôsobená ťažkou situáciou 30 blízkovýchodných migrantov, ktorí uviazli na poľsko-bieloruských hraniciach, pretože ich Poľsko odmietlo prijať. Migranti sú tam uviaznutí už tri týždne.



Poľsko, rovnako ako Litva, čelí v ostatných týždňoch náporu migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. Viacerí predstavitelia týchto krajín obviňujú z organizovania nelegálnej migrácie režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa tak podľa nich snaží vyvolať v EÚ nestabilitu.