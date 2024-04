Poľská opozičná strana PiS chce v europarlamente odmietnuť Green Deal

Varšava 27. apríla (TASR) - Líder poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski v sobotu vyhlásil, že PiS kandiduje do Európskeho parlamentu, aby tam odmietla Európsku zelenú dohodu (Green Deal) - balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.



Podľa agentúry PAP Kaczyňski v prejave na zjazde PiS vo Varšave uviedol, že Green Deal vo svojej súčasnej podobe "poškodzuje poľské poľnohospodárstvo, prakticky vedie k jeho likvidácii".



Upozornil, že rovnaká likvidácia poľských poľnohospodárov hrozí aj v dôsledku otvorenia poľských hraníc pre dovoz agrokomodít z Ukrajiny.



Európska zelená dohoda bude podľa Kaczyňského pre Poľsko znamenať i čoraz vyššie ceny energií, ale aj nárast cien "prakticky vo všetkých oblastiach".



Kaczyňski v príhovore k delegátom zjazdu zdôraznil aj nutnosť skoncovať s dohodami EÚ týkajúcimi sa migrácie.



Pripomenul, že Poľsko v rokoch 2022 a 2023 prijalo utečencov z Ukrajiny, čo podľa neho svedčí o tom, že "Poliaci sú dobrí ľudia". Upozornil však súčasne, že "Poliaci majú právo chcieť žiť v bezpečnej krajine". "A majú právo žiť v krajine s pravidlami vyplývajúcimi z ich kultúry, poľskej kultúry a kresťanskej kultúry," poznamenal líder PiS.



Vyslovil súčasne obavy z avizovaných zmien v zmluvách o EÚ. Objasnil, že tieto zmeny sú pre Poľsko neprijateľné, pretože takto príde o suverenitu.



"Budeme územím obývaným Poliakmi, ale ovládaným zvonku. S tým nemôže súhlasiť žiadny čestný Poliak," tvrdil v prejave Kaczyňski.



"Musíme byť suverénnou krajinou. Nikto nám nemôže diktovať, ani rozhodovať za nás vo veciach, ako je obrana, zahraničná politika, či obrana poľských hraníc," zdôraznil líder PiS, pričom dodal, že znakom suverenity štátu je aj jeho vlastná mena. "Chcú nám vnútiť euro. A s tým nemožno súhlasiť," zdôraznil Kaczyňski.



Informoval súčasne, že kandidátom PiS na post člena Európsekj komisie je Jacek Saryusz-Wolski.



Voľby do Európskeho parlamentu sa v Poľsku budú konať v nedeľu 9. júna.