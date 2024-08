Poľská opozičná strana PiS môže prísť o štátne príspevky za tri roky

Varšava 30. augusta (TASR) – Bývalá poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) môže prísť o štátne príspevky na tri roky vzhľadom na nezrovnalosti vo financovaní jej kampane pred vlaňajšími voľbami. Oznámila to vo štvrtok poľská Národná volebná komisia (PKW), informuje TASR podľa agentúr PAP a AFP.



Predseda PKW Sylwester Marciniak po štvrtkovom zasadnutí oznámil, že komisia sa rozhodla zamietnuť správu PiS o financovaní predvolebnej kampane tejto strany. Podľa PKW strana nelegálne vynaložila na kampaň 3,6 milióna zlotých (840.510 eur).



K zisteným nezrovnalostiam patrí organizácia podujatí financovaných štátnymi inštitúciami, na ktorých "sa nepochybne konala predvolebná kampaň", uviedol člen PKW Ryszard Balicki. Spomenul tiež reklamný spot ministerstva spravodlivosti či využitie zamestnancov jedného z vládnych úradov na kampaň jeho riaditeľa.



V dôsledku týchto pochybení bude štátny príspevok pre PiS týkajúci sa kampane pred voľbami z októbra 2023 znížený o desať miliónov zlotých (2,33 mil. eur) na 28 miliónov zlotých (6,53 mil. eur), povedal Marciniak novinárom.



Strane tiež hrozí strata príspevkov určených na obdobie do ďalších parlamentných volieb, pokiaľ neuspeje s odvolaním proti rozhodnutiu, ktoré už avizovala. Podľa poľských médií by mohla prísť za tri roky o príspevky v celkovej hodnote zhruba 57 miliónov zlotých.



Poľský premiér Donald Tusk po oznámení volebnej komisie na sociálnej sieti vyhlásil, že "PiS sa učí skutočnému významu slov právo a spravodlivosť". Jeho volebná koalícia prisľúbila vyvodenie zodpovednosti voči PiS za údajne zneužitie štátnych financií na podporu svojej kampane.



Expremiér Mateusz Morawiecki označil rozhodnutie za "hanebné" s tým, že PiS podnikne právne kroky. "Je to o budúcoročných prezidentských voľbách. Súčasná vláda nás chce oslabiť, pretože sa bojí porážky," napísal na sociálnej sieti.



Predseda poslaneckého klubu PiS Mariusz Blaszczak uviedol, že strana bude proti rozhodnutiu volebnej komisie namietať na Najvyššom súde. Ak ten jej odvolanie prijme, PKW bude musieť správu o výdavkoch PiS schváliť.