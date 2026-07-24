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Poľská PiS čelí po vypršaní ultimáta hrozbe rozkolu
Vo štvrtok sa uskutočnilo stretnutie predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského s Morawieckým.
Autor TASR
Varšava 24. júla (TASR) - Vedenie poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v piatok rozhodne o ďalšom postupe po tom, ako o polnoci uplynulo ultimátum na podpísanie vyhlásenia o neúčasti vo vnútrostraníckych združeniach vykonávajúcich politickú činnosť. Bývalý premiér a podpredseda PiS Mateusz Morawiecki odmietol takzvanú deklaráciu lojality podpísať a opätovne navrhol, že sa vzdá funkcie podpredsedu strany výmenou za zachovanie svojho združenia Rozwoj Plus. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Vo štvrtok sa uskutočnilo stretnutie predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského s Morawieckým. Podľa hovorcu strany Rafala Bochenka bol Kaczyňski pripravený pristúpiť aj na zmrazenie činnosti združenia namiesto jeho zrušenia, kompromis sa však nepodarilo dosiahnuť. Bochenek následne potvrdil, že vedenie naďalej trvá na podpísaní vyhlásení o nečlenstve v politických združeniach.
„Žiadnu deklaráciu lojality nepodpíšem, pretože to pre mňa má veľmi zlé konotácie,“ uviedol v piatok Morawiecki v televízii wPolsce24 v kontexte podobných dokumentov z čias komunizmu. Zároveň povedal, že Kaczyňskému predložil 21-bodový návrh kompromisu vrátane vlastnej rezignácie na post podpredsedu PiS, záväzku nevytvárať alternatívne politické štruktúry a koordinovať aktivity so stranou. Podľa jeho slov predseda PiS tieto návrhy označil za ďalekosiahly ústupok.
Morawiecki zároveň vyhlásil, že je pripravený pokračovať v rokovaniach s Kaczyňským a vylúčil akúkoľvek politickú spoluprácu so stranami súčasnej vládnej koalície. Tvrdí, že jeho cieľom je rozšíriť voličskú základňu PiS, zatiaľ čo časť straníckych predstaviteľov sa usiluje predovšetkým o kontrolu nad stranou.
Spor medzi skupinou okolo Morawieckého a predstaviteľmi blízkymi vedeniu PiS sa vyostril po rozhodnutí straníckeho vedenia zakázať vnútrostranícke združenia pod hrozbou vylúčenia ich členov zo strany. Konflikt je vyvrcholením dlhodobého súperenia o budúce smerovanie PiS po strate moci v roku 2023. Kaczyňski má k situácii vystúpiť v piatok napoludnie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Vo štvrtok sa uskutočnilo stretnutie predsedu PiS Jaroslawa Kaczyňského s Morawieckým. Podľa hovorcu strany Rafala Bochenka bol Kaczyňski pripravený pristúpiť aj na zmrazenie činnosti združenia namiesto jeho zrušenia, kompromis sa však nepodarilo dosiahnuť. Bochenek následne potvrdil, že vedenie naďalej trvá na podpísaní vyhlásení o nečlenstve v politických združeniach.
„Žiadnu deklaráciu lojality nepodpíšem, pretože to pre mňa má veľmi zlé konotácie,“ uviedol v piatok Morawiecki v televízii wPolsce24 v kontexte podobných dokumentov z čias komunizmu. Zároveň povedal, že Kaczyňskému predložil 21-bodový návrh kompromisu vrátane vlastnej rezignácie na post podpredsedu PiS, záväzku nevytvárať alternatívne politické štruktúry a koordinovať aktivity so stranou. Podľa jeho slov predseda PiS tieto návrhy označil za ďalekosiahly ústupok.
Morawiecki zároveň vyhlásil, že je pripravený pokračovať v rokovaniach s Kaczyňským a vylúčil akúkoľvek politickú spoluprácu so stranami súčasnej vládnej koalície. Tvrdí, že jeho cieľom je rozšíriť voličskú základňu PiS, zatiaľ čo časť straníckych predstaviteľov sa usiluje predovšetkým o kontrolu nad stranou.
Spor medzi skupinou okolo Morawieckého a predstaviteľmi blízkymi vedeniu PiS sa vyostril po rozhodnutí straníckeho vedenia zakázať vnútrostranícke združenia pod hrozbou vylúčenia ich členov zo strany. Konflikt je vyvrcholením dlhodobého súperenia o budúce smerovanie PiS po strate moci v roku 2023. Kaczyňski má k situácii vystúpiť v piatok napoludnie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)