Poľská pohraničná stráž hlási pokusy o ilegálny prechod z Bieloruska

Minsk/Varšava 16. februára (TASR) - Poľská pohraničná stráž v utorok informovala o pokuse veľkej skupiny migrantov o násilný prechod hranice, ktorý sa údajne uskutočnil s podporou bieloruských orgánov.



Poľská pohraničná stráž vo svojom vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Twitter spresnila, že poľsko-bieloruské hranice sa 15. februára pokúsilo nelegálne prekročiť 72 osôb, pričom na úseku hraničného priechodu Mielnik tak urobilo 40 cudzincov s podporou príslušníkov bieloruských bezpečnostných zložiek.



Všetci narušitelia hranice boli zadržaní. Medzi nimi sú občania Sýrie, Egypta, Jemenu, Srí Lanky a Konga.



Od začiatku roka zaevidovali poľskí pohraničníci vyše 1200 pokusov o ilegálne prekročenie hranice z Bieloruska do Poľska. Vlani to bolo 39.700 pokusov, z toho 1700 v decembri, 8900 v novembri, 17.500 v októbri, 7700 v septembri a 3500 v auguste.



Od 1. decembra 2021 do 1. marca 2022 je v pohraničí s Bieloruskom zákaz vstupu a pobytu. Zahŕňa 115 obcí a miest Podlaského vojvodstva a 68 obcí miest Lubelského vojvodstva a platí pre všetky civilné osoby s výnimkou ľudí s trvalým pobytom a miestnych podnikateľov. Predtým - od septembra do decembra minulého roku - platil v rovnakej oblasti výnimočný stav.



Situácia na hraniciach Bieloruska a Poľska sa skomplikovala vlani 8. novembra, keď sa k nim z bieloruskej strany vydalo niekoľko tisíc migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chceli dostať do Európskej únie. EÚ označila túto nelegálnu migráciu za "hybridnú agresiu bieloruského režimu".