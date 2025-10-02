Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľská pohraničná stráž zasiahla proti ruskej lodi

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Varšava 2. októbra (TASR) - Poľské ministerstvo vnútra informovalo, že v stredu ráno sa v blízkosti strategického plynovodu objavila ruská loď. Hovorkyňa rezortu Katarzyna Galecká vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedla, že na situáciu reagovala pohraničná stráž a lodi nariadila z oblasti odplávať. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podľa jej slov sa plavidlo 20 minút nachádzalo v bezprostrednej blízkosti podmorskej energetickej infraštruktúry, čo okamžite vyvolalo zásah pohraničnej služby. Tá nadviazala rádiové spojenie s posádkou a nariadila jej opustiť oblasť. Loď sa podľa hovorkyne inštrukciám podriadila a odplávala.

Galecká zároveň zdôraznila, že všetky zložky podriadené ministerstvu reagujú v takýchto prípadoch promptne a efektívne, pričom spolupracujú na zabezpečení ochrany strategických objektov.

Na spoločnej tlačovej konferencii vystúpil aj hovorca ministra-koordinátora tajných služieb Jacek Dobrzyňski. Ten doplnil, že incident je predmetom preverovania príslušných orgánov a poľské bezpečnostné zložky ostávajú v stave zvýšenej pohotovosti.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

