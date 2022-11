Poľská polícia čelí kritike za zásah na pochode nacionalistov

Varšava 12. novembra (TASR) - Opozícia v Poľsku kritizuje políciu za to, že v piatok vo Varšave zatkla antifašistických aktivistov, ale nezasiahla proti symbolom z éry nacizmu, ktoré sa objavili medzi účastníkmi pochodu k Dňu nezávislosti.



Mnohé liberálne skupiny, ktoré sú proti tomuto každoročnému pochodu, už roky obviňujú políciu, že k nacionalistom je tolerantná, ale k ich odporcom nespravodlivo tvrdá, uviedla agentúra AP.



Dodala, že účastníci protidemonštrácie proti pochodu nacionalistov vo Varšave držali v rukách biele ruže a transparent s nápisom "Nacionalizmus nie je vlastenectvo". Polícia ich následne vytesnila z miesta ležiaceho v blízkosti trasy pochodu.



Opozičný poľský senátor Krzysztof Brejza vo svojom tvíte kritizoval, že polícia pritom nezasiahla proti účastníkom pochodu nesúcim transparent so symbolom čierneho slnka používaného jednotkami SS nacistického Nemecka.



Propagácia totalitných ideológií je pritom v Poľsku protizákonná, upozornila agentúra AP.



Policajný hovorca Sylwester Marczak v sobotu vysvetľoval, že aktivisti - niektorí zo skupiny Občania Poľska -, boli v piatok na niekoľko hodín zadržaní, lebo predtým bránili polícii vo výkone práce a odmietli predložiť doklady totožnosti.



"Toto sú dôvody na zadržanie," vyhlásil Marczak pre televíziu TVN24, nezávislú spravodajskú televíziu v Poľsku.



Zástupkyňa komisára pre ľudské práva Hanna Machinská bola v piatok prítomná pri zásahu polície voči antifašistickým demonštrantom. Uviedla, že demonštranti polícii nepredložili svoje preukazy totožnosti, pretože na to nebol zákonný dôvod.



Machinská pre TVN24 v tejto súvislosti poukázala na to, že demonštranti len stáli na trávniku a nerušili pochod ani jeho účastníkov. Povedala, že medzi zadržanými boli aj starší dospelí, pre ktorých chcela v prvom rade zaistiť možnosť použiť toalety.



Americký židovský výbor v sobotu vo svojom vyhlásení odsúdil antisemitské prejavy počas akcie ku Dňu nezávislosti v juhopoľskom meste Krakov, kde jeden z rečníkov hovoril o upaľovaní Židov a dav skandoval: "Preč so židovskou okupáciou".



Tohtoročný pochod sa konal pod heslami "Poľsko ako národný štát" a "Silný národ. Veľké Poľsko". Mnohí účastníci niesli aj transparenty so symbolom ultranacionalistického hnutia ONR z obdobia 30. rokov minulého storočia, na ktorom je ruka s mečom.



Pochod v Deň nezávislosti je sporný, pretože ho riadia krajne pravicové skupiny a počas predošlých ročníkov sa na ňom objavili posolstvá spojené s belošským nacionalizmom a protiimigračnými postojmi, pripomína AP. Mnohí Poliaci sa však na ňom zúčastňujú, aby prejavili svoje vlastenectvo.



Poľsko získalo nezávislosť 11. novembra 1918 - po 123 rokoch nadvlády cudzích veľmocí.