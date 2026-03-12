Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Zahraničie

Poľská polícia našla dron v areáli bane

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Poľsko je v stave vysokej pohotovosti od noci z 9. na 10. septembra, keď narušilo jeho vzdušný priestor viac ako 20 ruských dronov.

Autor TASR
Varšava 12. marca (TASR) - Polícia na západe Poľska vyšetruje pôvod dronu, ktorý vo štvrtok objavil pracovník bane na hnedé uhlie. Hovorca polície v Poznani Maciej Swiecichowski uviedol, že bezpilotné lietadlo nevyzeralo ako civilné, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Poľsko je v stave vysokej pohotovosti od noci z 9. na 10. septembra, keď narušilo jeho vzdušný priestor viac ako 20 ruských dronov.

„Nevyzerá to ako civilný dron, no aktuálne nemáme informácie o modeli,“ povedal Swiecichowski.

Miestna polícia napísala už skôr na platforme X, že dostala hlásenie o bezpilotnom lietadle, ktoré našiel zamestnanec v areáli bane v obci Galczyce v okrese Konin. „Miesto zabezpečujú policajti z Koninu a Poznane,“ dodala.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS