Poľská polícia našla dron v areáli bane
Poľsko je v stave vysokej pohotovosti od noci z 9. na 10. septembra, keď narušilo jeho vzdušný priestor viac ako 20 ruských dronov.
Autor TASR
Varšava 12. marca (TASR) - Polícia na západe Poľska vyšetruje pôvod dronu, ktorý vo štvrtok objavil pracovník bane na hnedé uhlie. Hovorca polície v Poznani Maciej Swiecichowski uviedol, že bezpilotné lietadlo nevyzeralo ako civilné, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Nevyzerá to ako civilný dron, no aktuálne nemáme informácie o modeli,“ povedal Swiecichowski.
Miestna polícia napísala už skôr na platforme X, že dostala hlásenie o bezpilotnom lietadle, ktoré našiel zamestnanec v areáli bane v obci Galczyce v okrese Konin. „Miesto zabezpečujú policajti z Koninu a Poznane,“ dodala.
