Poľská polícia objavila v lese mŕtvolu hľadaného podozrivého strelca

Krakov 2. júla (TASR) - Príslušníci malopoľskej polície objavili v utorok večer telo 57-ročného Tadeusza D., ktorý bol hľadaný v súvislosti s piatkovou viacnásobnou vraždou v obci Stara Wieš asi 30 kilometrov od slovenskej Spišskej Starej Vsi. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy malopoľskej polície na sieti Facebook.



Strelec mal podľa správ najprv postreliť svoju svatku a následne smrteľne postreliť dcéru a zaťa. Svatka bola s ťažkými zraneniami prevezená do nemocnice.



Po spáchaní činu muž utiekol na aute, ktoré policajti neskôr našli zaparkované pri lese. Do pátrania sa zapojili stovky policajtov, armáda, policajné psy či vojenské drony.



V sobotu večer muž vystrelil na pátraciu hliadku neďaleko miesta činu, po čom sa mu podarilo opäť utiecť do lesa. Za informácie smerujúce k jeho nájdeniu bola vyhlásená finančná odmena 50.000 zlotých (11.762 eur).



Prokuratúra už pred vraždou viedla proti mužovi konanie za týranie manželky a vyhrážanie sa príbuzným, pri ktorom mu uložili policajný dozor a zákazy priblížiť sa k obetiam.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)