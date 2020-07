Poľská polícia pátra po pume a jej chovateľovi, ktorí utiekli do lesa

Varšava 11. júla (TASR) - Poľská polícia prehľadávala v sobotu les na juhu krajiny, v ktorom pátrala po pume a jej chovateľovi. Ten ušiel do lesa spolu so šelmou, aby zabránil jej umiestneniu do zoologickej záhrady, informovala agentúra DPA.



Mačkovitú šelmu choval nemenovaný muž nelegálne vo svojom dome v meste Ogrodzieniec ležiacom približne 47 kilometrov severozápadne od Katovíc.



V piatok za ním prišla polícia i ošetrovatelia, ktorí mu na základe súdneho príkazu chceli zviera odobrať a previezť ho do zoologickej záhrady v Poznani. Muž im to však nedovolil, pričom sa policajtom vyhrážal nožom a následne s pumou utiekol do lesa.



Podľa svedkov muž riaditeľke zoo povedal, že pumu vychoval, považuje ju za svoje dieťa a nikdy sa jej nevzdá.



Polícia obyvateľov oblasti varovala, že tento bývalý vojak, ktorý slúžil v Afganistane, môže mať okrem noža pri sebe ďalšie "nebezpečné predmety". Upozornila tiež, že nebezpečná by mohla byť aj samotná puma.



"Nie je to plyšová hračka!" povedala poľskej televíznej stanici TVN24 riaditeľka poznanskej zoo Ewa Zgrabczyňska.