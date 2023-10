Poľská polícia prenasledovala na hraniciach so SR prevádzača

Varšava 5. októbra (TASR) — Poľska pohraničná stráž zadržala vo štvrtok ráno predpokladaného prevádzača migrantov, ktorému sa podarilo vozidlom preniknúť na poľské územie zo Slovenska, avšak pri následnom úteku si zlomil nohu. Informovala o tom agentúra DPA.



Muž šoféroval mikrobus s nemeckým evidenčným číslom, v ktorom bolo deväť cudzincov, zrejme občanov Sýrie. Na priechode v poľskej obci Zwardoň ho pohraničná stráž vyzvala, aby zastavil. Vodič namiesto toho zrýchlil a pokračoval v jazde na poľské územie.



Mikrobus napokon zastavil, no vodič vystúpil a pokúsil sa utiecť. Spadol však do neďalekej priekopy a zlomil si nohu. Ukázalo sa, že ide o Maročana s povolením na pobyt v Nemecku.



Webová stránka poľskej pohraničnej stráže uviedla, že cudzinci budú na základe readmisnej dohody vrátení na Slovensko.



Česko, Poľsko a Rakúsko zaviedli o polnoci z utorka na stredu dočasné náhodné kontroly na hraniciach so SR, čím reagovali na nárast nelegálnej migrácie z tejto krajiny. Slovensko následne zaviedlo rovnaké opatrenie na hraniciach s Maďarskom.