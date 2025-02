Poľská polícia skúma predmet, ktorý by mohol byť úlomkom rakety SpaceX

Varšava 19. februára (TASR) - Úlomky z rakety SpaceX Falcon 9, ktorá 1. februára odštartovala v USA, prenikli v stredu do atmosféry Zeme a zrejme spadli aj na území Poľska. Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovala poľská vesmírna agentúra (POLSA), píše TASR.



Poľská polícia a hasiči preverujú zatiaľ neidentifikovaný predmet s rozmermi 1,5 x 1 meter, ktorý sa našiel v blízkosti západopoľského mesta Poznaň. Policajný hovorca Lukasz Paterski pripustil možnosť, že nájdený objekt pochádza z rakety SpaceX.



Poľské médiá uviedli, že kompozitný materiál nájdený neďaleko Poznane pripomínal palivovú nádrž rakety Falcon 9.



V súvislosti s pádom predmetu neboli hlásené obete ani škody na majetku.



Podobne ako v susednom Nemecku aj ľudia v Poľsku hlásili policajným a záchranným zložkám záhadné blikajúce svetlá na nočnej oblohe. Tamojšie médiá o tom informovali ako o veľkolepom svetelnom divadle. Úrady potvrdili, že ich spôsobila raketa americkej spoločnosti SpaceX



POLSA doplnila, že k nekontrolovanému opätovnému vstupu rakety Falcon 9 do atmosféry došlo v stredu približne o 04:46 h SEČ. Raketa bola súčasťou štartu Space X Starlink Group z leteckej základne Vandenberg v Kalifornii z 1. februára.



Hovorkyňa POLSA Agnieszka Gapysová podľa agentúry PAP uviedla, že vedenie POLSA bolo v kontakte so spoločnosťou SpaceX, ktorú vlastní miliardár Elon Musk.



Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska v uplynulých týždňoch vypustila niekoľko rakiet so satelitmi Starlink, ktoré predplatiteľom poskytujú internetové pripojenie aj v odľahlejších lokalitách.



Jedna časť rakety Falcon 9 je opakovane použiteľná. Druhá však zhorí pri opätovnom vstupe do atmosféry. Môže k tomu dôjsť aj niekoľko týždňov po štarte.