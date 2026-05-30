Poľská polícia zadržala päť ľudí pre falošné tiesňové telefonáty
Autor TASR
Varšava 30. mája (TASR) - Poľské orgány činné v trestnom konaní zadržali v priebehu minulého týždňa päť osôb v súvislosti so sériou falošných tiesňových hovorov zameraných na prominentné osobnosti poľskej pravice, informovalo v sobotu ministerstvo vnútra. TASR o tom píše podľa agentúry PAP
„Ďalšie zatýkania v súvislosti s falošnými poplachmi – celkovo bolo zatknutých päť osôb, z ktorých traja už boli vzatí do vyšetrovacej väzby,“ uviedol minister vnútra a verejnej správy Marcin Kierwinski na portáli X. Jeho príspevok prišiel po tom, čo varšavská polícia v sobotu oznámila, že v Mazovskom vojvodstve bol zatknutý ďalší podozrivý.
„Dvadsaťdeväťročný muž... je podozrivý z toho, že 18. mája tohto roku uskutočnil dva telefonáty na tiesňové číslo 112, v ktorých nahlásil hrozbu odpálením výbušného zariadenia v priestoroch jednej z televíznych staníc,“ informovala polícia s tým, že sa k činu priznal. Bol piatym zadržaným v sérii falošných telefonátov.
Prvé tri zadržania v tejto veci boli oznámené v stredu, štvrté nasledovalo vo štvrtok. Falošné tiesňové telefonáty sa zameriavajú predovšetkým na konzervatívnych novinárov, pravicových politikov a ich rodiny.
Záchranné zložky a hasiči 24. mája násilne vnikli do nehnuteľnosti patriacej matke prezidenta Karola Nawrockého po falošnom oznámení, že byt horí. To isté sa stalo v súkromnej rezidencii lídra strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczynského kvôli falošnej bombovej hrozbe. Šéfredaktor pravicovej televízie TV Republika Tomasz Sakiewicz bol terčom falošného telefonátu o údajnom ohrození maloletej osoby v jeho dome, po ktorom nasledovala policajná razia v jeho byte.
