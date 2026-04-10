Poľská polícia zadržala podozrivých v kauze zbraní zo Slovenska

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Varšava 10. apríla (TASR) - Poľská polícia zadržala ďalších šesť osôb v rozsiahlej kauze organizovanej skupiny obchodujúcej so zbraňami a drogami. Časť zbraní pochádzala zo Slovenska, kde boli legálne nadobudnuté ako znehodnotené. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podozrivých zadržali 2. a 7. apríla, podľa hovorcu prokuratúry v Katowiciach Michala Binkiewicza čelia obvineniam z účasti v organizovanej skupine, obchodovania s drogami, pašovania a nelegálneho držania zbraní a munície.

Skupina pôsobiaca v rokoch 2010 až 2016 sa okrem obchodovania so zbraňami a narkotikami podieľala aj na násilnom vymáhaní pohľadávok. Medzi zadržanými je aj kuriér sprostredkúvajúci kontakty medzi poľskou a holandskou vetvou skupiny.

Podľa zistení vyšetrovateľov skupina nakupovala na Slovensku znehodnotené zbrane, ktoré boli predávané napríklad ako signálne alebo cvičné. V Poľsku ich v improvizovaných dielňach upravovala na funkčné strelné zbrane a ďalej distribuovala najmä do Holandska.

Zbrane upravené v Poľsku boli podľa vyšetrovateľov použité aj pri viacerých vraždách v zahraničí. Polícia v minulosti zaistila stovky kusov takto upravených zbraní a postupne zadržala viacerých členov skupiny v rôznych krajinách.

Súd v Katoviciach rozhodol o väzobnom stíhaní piatich zo šiestich zadržaných, jedna osoba bude stíhaná na slobode. Prokuratúra avizovala pokračovanie vyšetrovania s cieľom zadržania ďalších podozrivých.

V rámci prípadu bol v roku 2024 odsúdený jeden z hlavných členov skupiny na 12 rokov väzenia.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)


.

