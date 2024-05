V Poľsku zadržali v súvislosti s útokom na synagógu 16-ročného chlapca

Varšava 2. mája (TASR) - Poľská polícia zadržala 16-ročného chlapca podozrivého z pokusu o podpaľačský útok, ktorého terčom bola v stredu synagóga vo Varšave, informuje TASR.



Ako vo štvrtok napísala agentúra DPA, motív útoku na jedinú synagógu vo Varšave, ktorá prežila druhú svetovú vojnu, je nejasný. Podozrivý totiž odmietol vypovedať.



Pokus o útok spáchaný pomocou fľaše so zápalnou zmesou odsúdil hlavný rabín Poľska Michael Schudrich, izraelský veľvyslanec v Poľsku Jakov Livne, ako aj prezident Andrzej Duda. Veľvyslanec Livne na sociálnych sieťach napísal, že "poburujúce antisemitské útoky, ako je tento, nemožno v súčasnosti tolerovať".



Podľa príspevku, ktorý na sieti X zverejnil prezident Duda, "v Poľsku nie je miesto pre antisemitizmus... ani pre nenávisť".



Nožykova synagóga z roku 1902 je jediná zachovaná a fungujúca predvojnová synagóga vo Varšave. Budova sa nachádza v centre mesta na ľavom brehu rieky Visla. V roku 2008 prešla rekonštrukciou, ktorá zahŕňala výmenu strešnej krytiny a opravu poškodených drevených konštrukcií.



Podpaľačský útok na budove nespôsobil veľké škody, pretože hasičom sa podarilo požiar uhasiť. Rabín Schudrich však uviedol, že ak by sa útočníkovi podarilo zápalnou fľašou rozbiť okno, spôsobil by zrejme rozsiahly požiar. V danej časti budovy sa totiž nachádza knižnica, informovala na svojom webe poľská stanica RMF24.