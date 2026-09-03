< sekcia Zahraničie
Poľská prokuratúra chce vypočuť prezidenta v prípade ústavných sudcov
Konanie sa začalo 21. apríla na základe oznámenia dvoch sudcov súdu.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 3. septembra (TASR) - Poľská prokuratúra chce vypočuť prezidenta Karola Nawrockého ako svedka v konaní o neumožnení štyrom sudcom Ústavného súdu vykonávať rozhodovaciu činnosť. Prokurátor vyzval prezidenta, aby určil vhodný termín a miesto výsluchu. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa oznámenia prokuratúry.
Konanie sa začalo 21. apríla na základe oznámenia dvoch sudcov súdu. Prokuratúra preveruje okrem iného podozrenie, že prezidentovi bolo inými osobami pomáhané pri nesplnení povinnosti spočívajúcej v neprijatí sľubu od štyroch sudcov zvolených Sejmom 13. marca 2026.
Ďalšia časť konania sa týka podozrenia z neplnenia zákonných povinností voči týmto sudcom vrátane nezabezpečenia podmienok na výkon ich funkcie a odmeny zodpovedajúcej dôstojnosti úradu, neprideľovania im prípadov a nesplnenia formalít súvisiacimi s ich zamestnaním.
Prokuratúra už vypočula viac ako 40 svedkov vrátane zamestnancov Kancelárie prezidenta a Ústavného súdu a zaistila dokumenty. Po vyhodnotení dôkazov prokurátor rozhodol, že výsluch prezidenta je potrebný na úplné objasnenie skutkových okolností a právne posúdenie prípadu.
Nawrocki odmietol, že by rozhodnutia týkajúce sa Ústavného súdu nerobil sám. „Prokurátor si odo mňa vypočuje, že všetky rozhodnutia prijímam sám. Pozývam vyšetrovateľov v tejto veci. Som občanom ako každý iný a odpoviem na všetky otázky,“ uviedol prezident.
Konanie sa týka Marcina Dziurdu, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskej a Macieja Taborowského, ktorých Sejm zvolil 13. marca, no neboli pripustení k rozhodovacej činnosti. Sudcovia sa funkcie ujímajú zložením sľubu prezidentovi. Spor sa týka otázky, či môže prezident sľub neprijať a či ho môžu sudcovia zložiť na inom mieste bez jeho prítomnosti.
Prezident Nawrocki sľub prijal iba od dvoch zo šiestich sudcov, ktorí boli vtedy zvolení. Štyria menovaní následne zložili sľub v Sejme a jeho písomné znenie odovzdali Kancelárii prezidenta, prezidentova kancelária však tento postup neuznala ako právoplatný. Vedenie Ústavného súdu preto štvorici nepridelilo prípady ani pracovné priestory.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Konanie sa začalo 21. apríla na základe oznámenia dvoch sudcov súdu. Prokuratúra preveruje okrem iného podozrenie, že prezidentovi bolo inými osobami pomáhané pri nesplnení povinnosti spočívajúcej v neprijatí sľubu od štyroch sudcov zvolených Sejmom 13. marca 2026.
Ďalšia časť konania sa týka podozrenia z neplnenia zákonných povinností voči týmto sudcom vrátane nezabezpečenia podmienok na výkon ich funkcie a odmeny zodpovedajúcej dôstojnosti úradu, neprideľovania im prípadov a nesplnenia formalít súvisiacimi s ich zamestnaním.
Prokuratúra už vypočula viac ako 40 svedkov vrátane zamestnancov Kancelárie prezidenta a Ústavného súdu a zaistila dokumenty. Po vyhodnotení dôkazov prokurátor rozhodol, že výsluch prezidenta je potrebný na úplné objasnenie skutkových okolností a právne posúdenie prípadu.
Nawrocki odmietol, že by rozhodnutia týkajúce sa Ústavného súdu nerobil sám. „Prokurátor si odo mňa vypočuje, že všetky rozhodnutia prijímam sám. Pozývam vyšetrovateľov v tejto veci. Som občanom ako každý iný a odpoviem na všetky otázky,“ uviedol prezident.
Konanie sa týka Marcina Dziurdu, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskej a Macieja Taborowského, ktorých Sejm zvolil 13. marca, no neboli pripustení k rozhodovacej činnosti. Sudcovia sa funkcie ujímajú zložením sľubu prezidentovi. Spor sa týka otázky, či môže prezident sľub neprijať a či ho môžu sudcovia zložiť na inom mieste bez jeho prítomnosti.
Prezident Nawrocki sľub prijal iba od dvoch zo šiestich sudcov, ktorí boli vtedy zvolení. Štyria menovaní následne zložili sľub v Sejme a jeho písomné znenie odovzdali Kancelárii prezidenta, prezidentova kancelária však tento postup neuznala ako právoplatný. Vedenie Ústavného súdu preto štvorici nepridelilo prípady ani pracovné priestory.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)