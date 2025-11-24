Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľská prokuratúra obvinila vo veci sabotáže na železnici tretiu osobu

Poľský premiér Donald Tusk (druhý sprava) si prezerá časť koľajnicovej trate, ktorú poškodil výbuch pri obci Mika v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Orgány činné v trestnom konaní predtým zadržali aj ďalšie štyri osoby. Tri boli po výsluchoch prepustené a jedna z nich čelí obvineniu z ukrývania dokumentov.

Autor TASR
Varšava 24. novembra (TASR) - Poľská prokuratúra v pondelok oznámila vznesenie obvinenia voči Volodymyrovi B., ktorý je podľa vyšetrovateľov treťou osobou spojenou s útokmi na železničnú infraštruktúru. Prokurátor uviedol, že obvinený uľahčil páchateľom prípravu činu vrátane prieskumu terénu a súd rozhodol o jeho trojmesačnom väzobnom stíhaní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Prokuratúra v tejto veci už obvinila dvoch občanov Ukrajiny - 39-ročného Oleksandra K. a 41-ročného Jevhenija I. Podľa vyšetrovateľov mali spáchať sabotážne činy s teroristickým charakterom proti Poľsku v prospech spravodajských služieb Ruskej federácie. Hrozí im za to doživotie.

Orgány činné v trestnom konaní predtým zadržali aj ďalšie štyri osoby. Tri boli po výsluchoch prepustené a jedna z nich čelí obvineniu z ukrývania dokumentov.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
