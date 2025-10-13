Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Poľská Prokuratúra obžalovala manželov z Ruska zo špionáže

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Manželia Igor a Irina R. sú od svojho zadržania v júli 2024 vo väzbe. Materiály týkajúce sa ďalších dvoch spoluobvinených boli vyčlenené na samostatné konanie, ktoré pokračuje.

Autor TASR
Varšava 13. októbra (TASR) - Poľská prokuratúra podala obžalobu na manželov s ruským občianstvom pre špionáž v prospech ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Podľa hovorcu generálnej prokuratúry Przemyslawa Nowaka zhromažďovali a chceli odovzdať Rusku informácie, ktoré mohli poškodiť záujmy Poľska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií prokuratúry.

Podľa vyšetrovania obžalovaný Igor R. od februára do augusta 2022 zhromažďoval a odovzdával údaje o ruských opozičných aktivistoch žijúcich v Poľsku, ako aj o osobách a inštitúciách, ktoré im pomáhali. Informácie odovzdal svojej manželke Irine R. na šifrovanom nosiči, ktorý mala doručiť FSB na území Ruska. V krajine sa následne pokúsila nadviazať kontakt s predstaviteľmi tejto služby a zaslať šifrované dáta prostredníctvom zásielkovej služby.

Okrem toho mal obžalovaný júli 2024 v spolupráci s dvoma občanmi Ukrajiny a ďalším Rusom zabezpečiť odoslanie balíka ktorý obsahoval nitroglycerín, vojenské elektrické rozbušky, iniciačné zariadenie, kovovú termosku s kumulatívnou vložkou a vrecko s hliníkovým práškom.

Zásielka bola odhalená v logistickom sklade v Lodžskom vojvodstve. Podľa expertízy Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW) išlo o tzv. kumulatívnu bombu, ktorej výbuch by mohol spôsobiť rozsiahle škody na infraštruktúre.

Obžaloba voči Igorovi R. sa týka aj vyvolania priameho nebezpečenstva výbuchu ohrozujúceho životy, zdravie alebo majetok veľkého rozsahu. V prípade zásielky figurovala ako odosielateľka Ukrajinka Kristina S., ktorú 21. augusta 2025 okresný súd v Piotrkowe Trybunalskom odsúdil za súvisiaci trestný čin.

Manželia Igor a Irina R. sú od svojho zadržania v júli 2024 vo väzbe. Materiály týkajúce sa ďalších dvoch spoluobvinených boli vyčlenené na samostatné konanie, ktoré pokračuje.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
