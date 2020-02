Poľská prokuratúra prešetruje pátranie po ukradnutých známkach

Varšava 14. februára (TASR) - Skupine amerických filmárov-dokumentaristov, ktorí v západnom Poľsku nakrúcajú film z čias holokaustu, hrozí obvinenie za ilegálne vykopávky. Podľa agentúry AP o tom v piatok informoval miestny prokurátor Radoslaw Wrebiak, podľa ktorého filmárom hrozia dva roky väzenia.



V americkom tíme sú aj oscaroví producenti a režiséri Bill Guttentag a Dan Sturman.



Sedem filmárov, väčšinou z Los Angeles, zbiera v Poľsku materiál pre film o zbierke cenných poštových známok zhabaných Židom a v roku 1945 údajne ukrytých nemeckým nacistickým dôstojníkom Rudolfom Wahlmannom v pivnici jedného z domov v západopoľskom meste Legnica.



Filmári sa predtým stretli a rozprávali s Wahlmannovými deťmi, ktoré im potvrdili adresu domu, kde bola zbierka známok zrejme schovaná.



V Poľsku štábu nepodarilo získať povolenie na vykopávky, ale napriek tomu sa pustili do prieskumu suterénu bytového domu. Následne neznáma fyzická osoba políciu informovala o podozrení, že filmári zrejme porušili zákon o ochrane historických pamiatok, keďže bytový dom je historicky významným objektom. Prípadom sa zaoberá aj príslušná prokuratúra.



Filmári na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook napísali, že cieľom ich projektu nazvaného Liegnitz Plot je potvrdiť pravdivosť legendy o skrytých známkach, nájsť ich a vrátiť ich pravým majiteľom, a to na pamiatku viac ako šiestich miliónov obetí holokaustu.



Prípravné práce na filme sa začali ešte v roku 2015, ale - ako pripomenul spravodajský portál legnica.naszemiasto.pl - americký filmový štáb vtedy obyvateľom inkriminovaného nájomného domu tvrdil, že pripravujú film o milostnom vzťahu odohrávajúcom sa v 30. rokoch 20. storočia v Legnici. Keď vyšlo najavo, že filmári chcú nakrúcať film o stratených známkach, nájomníci štáb vykázali z domu.



Ten istý filmový štáb sa do Poľska vrátil v januári tohto roku, ale nájomníci domu im znova odmietli povoliť pátranie po poklade, ktorý sa im v roku 2015 nepodarilo nájsť.



Američania zvolali v polovici januára tlačovú konferenciu, na ktorej vysvetľovali svoje konanie spred piatich rokov. Vyhlásili, že vtedy tajili svoje skutočné úmysly, pretože sa obávali publicity, ak by sa na verejnosť dostala správa, že v Legnici je poklad, po ktorom niekto pátra.



Ako pripomenul spomínaný spravodajský portál, rok 2015 zohráva v tomto príbehu kľúčovú úlohu - v tom čase totiž v Poľsku zavládla "zlatá horúčka", keď sa vo veľkom pátralo po legendárnom vlaku plnom zlata a cenností zhabaných nacistami za druhej svetovej vojny.