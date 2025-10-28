< sekcia Zahraničie
Poľská prokuratúra žiada väzbu pre exministra Ziobra
Autor TASR
Varšava 28. októbra (TASR) - Poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek odovzdal do Sejmu žiadosť o zbavenie imunity poslanca strany Právo a spravodlivosť (PiS) a bývalého ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra. Návrh sa týka aj jeho zadržania a vzatia do väzby v súvislosti s vyšetrovaním hospodárenia s prostriedkami z Fondu spravodlivosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Anny Adamiakovej prokuratúra disponuje dôkazmi, ktoré umožňujú predpokladať, že Ziobro počas výkonu funkcie ministra spravodlivosti založil a riadil organizovanú zločineckú skupinu. Tá si mala prisvojiť viac než 150 miliónov zlotých (asi 35,4 miliónov eur) z Fondu spravodlivosti. Skupinu podľa prokuratúry tvorili úradníci ministerstva a osoby napojené na subjekty, ktoré získavali dotácie z fondu.
Prokuratúra Ziobrovi pripisuje 26 trestných činov vrátane prekročenia právomocí, nedbanlivosti pri výkone verejnej funkcie, falšovania dokumentov a sprenevery verejných financií. Tieto skutky majú byť priamo spojené s jeho pôsobením na čele rezortu spravodlivosti, ktorý spravoval finančné prostriedky fondu.
Hovorkyňa uviedla, že bývalý minister mal plnú vedomosť o nezrovnalostiach pri prideľovaní dotácií a v niektorých prípadoch mal svojim podriadeným dávať príkazy, ktoré mali znaky trestnej činnosti. Ziobro podľa nej počas svojho pôsobenia ani raz nevykonal kontrolné opatrenia týkajúce sa nakladania s prostriedkami fondu. Prokuratúra tiež spája jeho meno s prípadom nákupu sledovacieho systému Pegasus z peňazí fondu, ktorý mal uskutočniť na Ziobrov pokyn bývalý námestník ministra Michal Woš.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)