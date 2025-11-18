< sekcia Zahraničie
Poľská prvá dáma zakladá nadáciu na boj proti nenávistným prejavom
Autor TASR
Wisla 17. novembra (TASR) - Poľská prvá dáma Marta Nawrocka oznámila, že zakladá nadáciu Blisko Ludzkich Spraw (Blízko záležitostiam človeka), ktorej prvým okruhom práce bude boj proti nenávistným prejavom. Ohlásila to v pondelok počas panelu „Hejt? Nie, ďakujem!“ v prezidentskej rezidencii vo Wisle, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Nawrocka uviedla, že nadácia sa zameria na štyri oblasti: boj proti nenávistným prejavom, bezpečnosť na internete, podporu osôb so zdravotným postihnutím a znižovanie miery nerovností. Pripomenula, že jej rodina počas kampane zažila intenzívny hejt a zdôraznila, že nikdy nedovolí, aby boli deti terčom takýchto útokov.
Dodala, že slová môžu zanechať dlhodobé stopy a deti treba chrániť ešte predtým, než sa dokážu samé brániť. Oznámila tiež, že šaty, ktoré v minulosti vyvolali vlnu kritiky za opätovné oblečenie, venuje do aukcie na podporu Nadácie Alicja vstaň.
„Skutočným hrdinom je ten, kto sa postaví na obranu slabšieho,“ povedal v diskusii syn prezidentského páru Daniel Nawrocki. Suicidológ Tomasz Trzaska ocenil iniciatívy smerujúce k obmedzeniu nenávisti a zdôraznil potrebu dobrého príkladu zo strany dospelých. Moderátor Filip Chajzer doplnil, že citeľné výsledky boja proti hejtu si vyžiadajú čas a angažovanie najmladších influencerov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
