Poľská štátna rafinéria kupuje kľúčovú súkromnú mediálnu skupinu

Varšava 7. decembra (TASR) - Poľská štátna petrochemická spoločnosť PKN Orlen v pondelok oznámila, že kúpila súkromnú mediálnu skupinu Polska Press v súčasnosti ovládanú Nemcami, ktorá vydáva v krajine celú škálu regionálnych denníkov, týždenníkov a spravodajských portálov. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Kritici poľskej pravicovej vlády to označili za temný deň pre slobodu médií. Obávajú sa, že táto kúpa prinesie väčšiu štátnu kontrolu nad médiami a dokonca cenzúru práve v období, keď demokratické princípy v krajine upadajú, súdy stratili nezávislosť a najvyšší súd nedávno ešte sprísnil už i tak obmedzujúci zákon o interrupciách.



Poľská vláda sa zatiaľ ku kúpe nevyjadrila, ale tento krok je v súlade so snahou lídra vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského oslabiť zahraničné vlastníctvo médií v Poľsku.



"Médiá v Poľsku by mali byť poľské," vyhlásil Kaczyňski v lete.



Generálny riaditeľ ropnej spoločnosti Daniel Obajtek na Twitteri napísal, že Orlen kupuje mediálnu skupinu Polska Press od súčasného majiteľa, nemeckého koncernu Verlagsgruppe Passau. Orlen je rafinéria ropy a majiteľ siete benzínových staníc, ale až teraz sa zapája do vydavateľského podnikania, a to prevzatím kontroly nad jedným z najväčších vydavateľstiev médií v Poľsku.



Obajtek, ktorého vymenovala do funkcie vládna strana PiS, vyhlásil, že spoločnosť Orlen rozširuje svoje obchodné záujmy.



Kritici strany PiS sa obávajú, že zmena vlastníctva bude úderom pre slobodu médií, pretože strana už predtým pretransformovala verejnoprávnu televíziu, rozhlas a ďalšie takéto médiá na stranícke "hlásne trúby".



"Toto je veľmi zlá správa," napísal na Twitteri Bart Staszewski, popredný aktivista za práva LGBT ľudí. "Predovšetkým pre aktivistov z menších miest, ktorí môžu dostať svoje posolstvo ďalej k ľuďom práve vďaka lokálnym médiám," dodal.



Odvtedy, čo sa Kaczyňského strana dostala v roku 2015 k moci, opakuje, že chce "repolonizovať" médiá v Poľsku, čo znamená získať mnohé mediálne spoločnosti v zahraničnom vlastníctve a urobiť z nich "národné médiá". Strana argumentuje tým, že pre suverenitu Poľska je dôležité, aby informácie, ktoré Poliaci dostávajú, prinášali médiá vlastnené Poliakmi.



Dosiaľ bola sféra poľských súkromných médií rôznorodá a dynamická. Kritici vlády majú obavy, že prevzatie mediálnej skupiny Orlenom, o čom sa šírili informácie už celé mesiace, posunie Poľsko bližšie k maďarskému mediálnemu prostrediu. Tamojší premiér Viktor Orbán získal takmer úplnú kontrolu nad médiami, pretože súkromné médiá buď skončili alebo sa dostali pod kontrolu Orbánových spojencov.



Liberálny poľský denník Gazeta Wyborcza priniesol článok s titulkom, ktorý naznačuje, že Poľsko sa posúva bližšie k modelu za vládnutia ruského prezidenta Vladimira Putina. "Maďarsko-putinovský scenár sa napĺňa. Čierny deň pre slobodu tlače," napísal v titulku.



Polska Press vlastní vyše 20 denníkov, takmer 120 regionálnych týždenníkov a množstvo internetových portálov. V stredoeurópskej krajine s 38 miliónmi obyvateľov má okolo 17,4 milióna čitateľov, dopĺňa AP.