Poľská štátna zbrojovka vybuduje tri nové továrne na muníciu

Varšava 9. júla (TASR) - Spoločnosť Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) predstavila koncepciu vybudovania troch nových tovární na muníciu. Informoval o tom v stredu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na tlačovej konferencii s predstaviteľmi zbrojovky. Projekt počíta s modernizáciou existujúcich zariadení a výstavbou nových výrobných liniek. Hlavný dôraz sa kladie na zvýšenie produkcie delostreleckej munície. Informuje o tom varšavský spravodajca TSAR.



Prvá továreň bude zabezpečovať výrobu projektilov podľa súčasných technológií s cieľom zvýšiť ich produkciu až na 100.000 kusov ročne. Druhá sa zameria na nové generácie delostreleckej munície s kapacitou do 60.000 kusov ročne, vrátane typov KRAB, KRAB-2 a K9. Tretia továreň bude centrom na vývoj a výrobu nových typov náplní pre veľkokalibrovú muníciu.



Výrobné zariadenia budú aj naďalej produkovať ďalšie druhy veľkokalibrovej munície, vrátane kalibru 120 mm. Cieľom je, aby do roku 2028 dosiahli všetky závody na munície kalibru 155 mm výrobnú kapacitu 150.000 až 180.000 kusov ročne.



Štát prispeje na financovanie projektu sumou 2,4 miliardy zlotých (566 mil. eur). V pláne sú aj ďalšie projekty na výrobu vysokoenergetických výbušnín a prachov.



„Zmena geopolitickej situácie ukázala nielen nám, ale aj našim spojencom, že musíme urýchlene zvýšiť kapacity na výrobu munície kalibru 155 mm,“ vyhlásil podpredseda vlády a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zdôraznil, že zvýšenie produkcie munície je prioritou pre bezpečnosť krajiny.



„Dosiahli sme situáciu, v ktorej malokalibrovú muníciu produkujeme v objeme 250 miliónov ročne, čo je päťkrát viac než pred pár mesiacmi,“ uviedol minister. Táto produkcia však nevystačí pre potreby poľskej armády, zdôraznil.



Podľa štátneho tajomníka ministerstva štátnych aktív Konrada Golotu je projekt významný krok k posilneniu autonómie a rozvoju poľského obranného priemyslu. „Budujeme bezpečnosť, rozvoj a kompetencie. To sú tri priority, ktoré majú sprevádzať poľský štátny zbrojársky priemysel,“ uviedol.



„Z dôvodu našej polohy sme spoluzodpovední aj za bezpečnosť našich susedov,“ povedal Golota s tým, že snahou Poľska je integrácia spojencov v tejto oblasti.



Súčasný model troch tovární podľa PGZ zabezpečí diverzifikovanú, bezpečnú a autonómnu výrobu munície pre poľskú armádu. „Musíme byť jedným z najväčších producentov munície v Európe a na svete,“ uzavrel poľský minister obrany.