Poľská verejnoprávna televízia obnovila spravodajské vysielanie

Varšava 22. decembra (TASR) - Poľská verejnoprávna televízia TVP odvysielala vo štvrtok prerobenú hlavnú večernú spravodajskú reláciu po tom, čo nová poľská vláda prevzala kontrolu nad štátnymi médiami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Vysielanie pod novým vedením sa začalo vysvetľovaním odborníkov o tom, ako programy za predchádzajúcej vlády porušovali zaužívané normy o čestnosti a objektivite a prečo nová vláda musela rýchlo pristúpiť k zmenám. Zmenený bol pritom aj názov spravodajskej relácie z "Noviny" na "19.30", čo odkazuje na vysielací čas.



Program následne pokračoval správami o parlamentnej rozprave o rozpočte na rok 2024 a ďalšími správami z Poľska a zo sveta. Do správ sa redaktori snažili zahrnúť viaceré pohľady na dané témy. Na konci vysielania potom hlásateľ uviedol, že spravodajský program sa snaží spĺňať najvyššie štandardy a bude prihliadať aj na kritiku.



Ostatné program vysielané na TVP1, ako sú populárne sitkomy či kvízové súťaže, zostali nezmenené.



Poľský minister kultúry Bartlomiej Sienkiewicz odvolal v stredu predsedov správnych rád verejnoprávnej televízie a rozhlasu a tlačovej agentúry PAP, ako aj dozorných rád týchto spoločností. Poľský premiér Donald Tusk, ktorého kabinet sa vlády ujal minulý týždeň, vyhlásil, že štátne médiá odpolitizuje a oslobodí ich od propagandy a spornej politiky predchádzajúcej konzervatívnej vlády.



Polícia pritom v stredu vtrhla do hlavnej budovy TVP vo Varšave. Aktivisti a poslanci opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá prišla po nedávnych voľbách o moc v krajine, totiž v stredu v budove zorganizovali sit in protest proti reformám v štátnej televízii. Tá bola počas ôsmich rokov vlády strany PiS všeobecne považovaná za "hlásnu trúbu" vlády.



Poľský prezident Andrzej Duda, spojenec PiS, kritizoval kroky novej vláda súvisiace s médiami. Tusk však na túto kritiku reagoval s tým, že zmeny boli potrebné, aby sa nastolila objektivita a spravodlivosť médií a ich služba celej verejnosti.



Zmena vo vedení TVP bola náhla a redakčný tím, tak v stredu zrejme nemal čas sa dostatočne pripraviť na večerné vysielanie. Namiesto toho v televízii vystúpil nový hlásateľ, ktorý situáciu vysvetlil a prisľúbil, že vysielanie bude vo štvrtok obnovené.