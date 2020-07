Poľská vláda analyzuje Istanbulský dohovor

Varšava 27. júla (TASR) - Poľská pravicová vláda sa v pondelok snažila bagatelizovať snahy ministra spravodlivosti Zbigniewa Žiobra, aby Poľsko začalo proces vedúci k odstúpeniu od Istanbulského dohovoru, ktorý je významným medzinárodným dokumentom o boji proti násiliu páchanému na ženách. Informovala o tom agentúra AFP.



Žiobro pritom v sobotu novinárom na tlačovej konferencii oznámil, že v pondelok (27. júla) požiada ministerstvo rodiny o začatie príprav na odstúpenie Poľska od Istanbulského dohovoru.



Minister Žiobro vyhlásil, že dohovor RE obsahuje ustanovenia "ideologického charakteru", s ktorým jeho ministerstvo nesúhlasí. Trval na tom, že poľské právne predpisy chránia ženy a deti pred násilím viac a lepšie ako Istanbulský dohovor.



Podľa agentúry AP však nie je jasné, kedy a či vôbec bude podané oficiálne oznámenie o odstúpení od tejto medzinárodnej zmluvy.



Vedúci kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk totiž v pondelok v rozhovore pre súkromný spravodajský kanál Polsat ubezpečoval, že "neexistuje žiadne oficiálne a jednoznačné rozhodnutie týkajúce sa Istanbulského dohovoru."



V podobnom duchu sa v pondelok vyjadril aj hovorca vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Radoslaw Fogiel, ktorý sa snažil zmierniť silu vyjadrenie ministra Žiobra, keď uviedol, že "emocionálna reakcia (na plánované odstúpenie od Istanbulského dohovoru) ... je určite predčasná."



Dodal, že vláda Istanbulský dohovor analyzuje a zatiaľ ešte o odstúpení od neho nerozhodla.



Námestník ministra spravodlivosti Michal Wójcik uviedol, že jeho rezort súhlasí s Istanbulským dohovorom vo veci ochrany obetí násilia, ale nesúhlasí "s ideológiou" týkajúcou sa konceptu rodovej rovnosti ako sociálneho konštruktu.



"Neexistuje žiadne tretie pohlavie, je tu iba muž a žena," vyhlásil Wójcik.



Agentúra AP napísala, že ďalšia klauzula v dohovore, ktorá bola spochybnená poľskou vládou, hovorí, že tradície, kultúra alebo náboženstvo nemožno použiť ako ospravedlnenie aktov násilia páchaného na ženách. Podľa výkladu používaného poľskou vládou túto klauzulu možno interpretovať ako spojenie medzi náboženstvom a násilím.



Žiobrom oznámený plán vyvolal veľké pobúrenie nielen v Poľsku, ale aj v zahraničí. EÚ a Rada Európy vyjadrili nad týmto zámerom poľutovanie a znepokojenie, zatiaľ čo tisíce ľudí proti nemu protestovali v uliciach poľských miest.



Varšavský liberálny primátor Rafal Trzaskowski označil v pondelok snahy poľskej vlády odstúpiť od Istanbulského dohovoru za "škandál".



Zdôraznil, že všetky politické sily by mali spolupracovať v boji proti domácemu násiliu.



Trzaskowski na seba upozornil v nedávnych prezidentských voľbách, keď sa dostal do ich druhého kola a tesne v ňom prehral s úradujúcim Andrzejom Dudom.



Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy ako Istanbulský dohovor, Poľsko ratifikovalo v roku 2015 za bývalej, centristickej vlády.



Kritici súčasnej poľskej vlády vyjadrujú teraz obavy, že pravicová vláda vedená stranou Právo a spravodlivosť (PiS) je "pripravená obetovať bezpečnosť žien pre svoje vlastné názory založené na katolíckych tradíciách".



Minister Žiobro už v minulosti označil Istanbulský dohovor za "výmysel, výplod feministiek zameraný na odôvodnenie gay ideológie".



Rada Európy vo svojom stanovisku zdôraznila, že "jediným cieľom" Istanbulského dohovoru je boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. V zmluve sa výslovne neuvádza homosexuálne manželstvo.



To však nezmiernilo silný odpor proti dohovoru v Maďarsku a na Slovensku, kde parlament tento dokument odmietol a trval na tom - bez dôkazu -, že je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku heterosexuálov, uviedla v nedeľu agentúra AFP.



Agentúra AP pripomenula, že Istanbulský dohovor, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2014, podpísalo 45 európskych krajín a Európska únia, ale desať štátov - vrátane Británie, Maďarska a Česka - , ako aj EÚ, ho ešte musí ratifikovať.