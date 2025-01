Poľská vláda bude rokovať o obmedzení prídavkov na deti migrantov

Varšava, 23. januára (TASR) – Poľská vláda bude urýchlene rokovať o návrhu, ktorý by obmedzil prídavky na deti migrantov len pre tých, ktorí žijú, pracujú a platia dane v Poľsku, oznámil vo štvrtok premiér Donald Tusk. Návrh priniesol primátor Varšavy a prezidentský kandidát Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej koalície (KO). Informuje o tom spravodajca TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.



Podľa Trzaskowského plánu by prídavok 800 zlotých (190 eur) mesačne na dieťa dostávali iba migranti, ktorí pracujú a odvádzajú dane. Opatrenie by najviac zasiahlo ukrajinských utečencov, ktorí tvoria najpočetnejšiu skupinu cudzincov v krajine. Od septembra 2024 môžu ukrajinské deti poberať tento prídavok len v prípade, že navštevujú poľské školy.



Návrh je podľa PAP prekvapením, keďže prichádza od tradične liberálneho politika, známeho napríklad svojou podporou varšavského Dúhového pochodu. Podľa PAP je dôvodom snaha získať si voličov hlavného protikandidáta, konzervatívneho Karola Nawrockého, ktorého podporuje opozičné Právo a Spravodlivosť. Táto strana, známa kritickým prístupom k imigrácii, v reakcii na Trzaskowského okamžite predložila podobný návrh.



Návrh podporil aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, šéf koaličnej Poľskej ľudovej strany (PSL). Naopak, koaličné strany Poľsko 2050 a Ľavica návrh kritizujú. "Nebudeme sa zúčastňovať na protiukrajinských pretekoch s krajnou pravicou. Fakty hovoria jasne: 80 percent Ukrajincov v Poľsku pracuje a počet detí pokrytých programom 800 Plus klesol za rok o polovicu. Systém funguje," uviedla strana Poľsko 2050, ktorá návrh považuje za predvolebný ťah.



Šéfka poslaneckého klubu Ľavice Anna Maria Zukowská označila návrh za "protiutečenecký populizmus." Návrh však podľa nej zrejme prejde vďaka podpore opozície.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)