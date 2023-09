Poľská vláda čelí škandálu s úplatkami za vydávanie víz pre migrantov

Varšava 15. septembra (TASR) - Poľská vláda čelí mesiac pred parlamentnými voľbami tlaku pre škandál s údajnými úplatkami pri udeľovaní víz pre cudzincov. V rámci vyšetrovania kauzy bolo obvinených sedem ľudí. V piatok o tom informovali agentúry AFP, Reuters a PAP.



Poľská prokuratúra začala vyšetrovať údajné nezrovnalosti pri vydávaní pracovných víz po tom, ako poľský denník Gazeta Wyborcza minulý týždeň napísal, že poľské ministerstvo zahraničných vecí umožnilo migrantom z Blízkeho východu a Afriky prísť do Európy tým, že im za úplatok udelilo víza.



Podľa poľských médií je za tento korupčný škandál zodpovedný bývalý tajomník poľského ministra zahraničných vecí Piotr Wawrzyk, ktorý na ministerstve dohliadal nad vydávaním víz pre cudzincov z približne 20 krajín. Zo svojej funkcie rezignoval ešte 31. augusta po tom, ako škandál prepukol. Wawrzyk sa k škandálu zatiaľ nevyjadril.



Obvinených bolo dosiaľ sedem ľudí, traja z nich sú vo väzbe. Poľská protikorupčná jednotka v rámci prebiehajúceho vyšetrovania nedávno prehľadala priestory ministerstva zahraničných vecí.



Poľský rezort diplomacie v piatok uviedol, že prepustil šéfa právneho oddelenia ministerstva Jakuba Osajdu. Ten tiež pracoval ako asistent Wawrzyka, píše Reuters.



Opozičné strany na čele s liberálno-konzervatívnej Občianskou platformou (PO) obvinili vládu zo spoluúčasti na systéme, v ktorom migranti dostávali víza zrýchleným procesom bez riadnej kontroly po zaplatení sprostredkovateľom.



Vládna strana Právo a Spravodlivosť (PiS), ktorá svoju predvolebnú kampaň postavila na boji proti migrácii, reagovala, že opozícia problém zveličuje a zároveň naznačila, že časť problémov spojených s migráciou pochádza z čias, keď boli pri moci terajšie opozičné strany.



Námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik však v piatok uznal isté prepojenie vlády so škandálom keď naznačil, že Wawrzyk je "prinajmenšom politicky zodpovedný" za podozrivé vydávanie víz.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal, že úradníci zapojení do škandálu s vydávaním víz prídu o svoje funkcie a budú primerane potrestaní.



Podľa poľských médií bol Wawrzyk vo štvrtok večer hospitalizovaný v jednej z varšavských nemocníc, dôvodom má byť jeho zlý psychický stav. Agentúra AP s odvolaním na miestne médiá napísala, že sa mal pokúsiť o samovraždu.



Vládna strana PiS má podľa najnovších predvolebných prieskumov najväčšiu šancu na víťazstvo v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 15. októbra. Na zloženie ďalšej vlády jej však môže chýbať väčšina v parlamente, konštatuje Reuters.