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Poľská vláda chce obnoviť fungovanie Ústavného súdu do konca roka
Podľa ministra je obnova Ústavného súdu nevyhnutná na nastolenie riadneho právneho poriadku v krajine.
Autor TASR
Varšava 29. júla (TASR) - Poľská vláda chce do konca tohto roka obnoviť fungovanie Ústavného súdu. Minister spravodlivosti Waldemar Žurek v stredu vyhlásil, že predpokladá, že na konci jesene bude súd opäť plne fungovať napriek sporom okolo obsadenia jeho sudcov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Predpokladám, že koncom jesene uvidíte fungujúci Ústavný súd,“ povedal Žurek na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého roka vo funkcii ministra spravodlivosti.
Podľa ministra je obnova Ústavného súdu nevyhnutná na nastolenie riadneho právneho poriadku v krajine. Pripomenul, že Sejm tento rok zvolil už siedmich nových sudcov súdu a čoskoro by mal vybrať ôsmeho.
Od štyroch sudcov však prezident odmietol prijať prísahu s odôvodnením, že ich voľba vyvoláva právne pochybnosti a ich postavenie zostáva sporné pre rozdielne názory na to, akým spôsobom sa sudca ujíma funkcie. Súčasný predseda súdu Bogdan Šwieczkowski ich preto odmietol pustiť k výkonu funkcie, čo minister spravodlivosti kritizoval.
„Ústavný súd považuje za svoj súkromný majetok. Je to pre štát mimoriadne zložitá situácia, ale môžete mi veriť, že dosiahneme, aby sa tento súd opäť postavil na nohy,“ vyhlásil minister.
Spor o súd trvá od roku 2015, keď vtedy končiaca parlamentná väčšina vedená Tuskovou Občianskou platformou zvolila piatich nových sudcov. Nová koalícia vedená stranou PiS túto voľbu spochybnila a zvolila päť vlastných kandidátov. Samotný Ústavný súd následne rozhodol, že dvaja sudcovia boli odchádzajúcimi poslancami zvolení v rozpore s ústavou, zatiaľ čo voľba ďalších troch bola zákonná. Spor o obsadenie týchto miest však pretrval a pribudli k nemu ďalšie nezhody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Predpokladám, že koncom jesene uvidíte fungujúci Ústavný súd,“ povedal Žurek na tlačovej konferencii pri príležitosti prvého roka vo funkcii ministra spravodlivosti.
Podľa ministra je obnova Ústavného súdu nevyhnutná na nastolenie riadneho právneho poriadku v krajine. Pripomenul, že Sejm tento rok zvolil už siedmich nových sudcov súdu a čoskoro by mal vybrať ôsmeho.
Od štyroch sudcov však prezident odmietol prijať prísahu s odôvodnením, že ich voľba vyvoláva právne pochybnosti a ich postavenie zostáva sporné pre rozdielne názory na to, akým spôsobom sa sudca ujíma funkcie. Súčasný predseda súdu Bogdan Šwieczkowski ich preto odmietol pustiť k výkonu funkcie, čo minister spravodlivosti kritizoval.
„Ústavný súd považuje za svoj súkromný majetok. Je to pre štát mimoriadne zložitá situácia, ale môžete mi veriť, že dosiahneme, aby sa tento súd opäť postavil na nohy,“ vyhlásil minister.
Spor o súd trvá od roku 2015, keď vtedy končiaca parlamentná väčšina vedená Tuskovou Občianskou platformou zvolila piatich nových sudcov. Nová koalícia vedená stranou PiS túto voľbu spochybnila a zvolila päť vlastných kandidátov. Samotný Ústavný súd následne rozhodol, že dvaja sudcovia boli odchádzajúcimi poslancami zvolení v rozpore s ústavou, zatiaľ čo voľba ďalších troch bola zákonná. Spor o obsadenie týchto miest však pretrval a pribudli k nemu ďalšie nezhody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)