Poľská vláda chce v referende otázku o prijatí nezákonných migrantov

Varšava 13. augusta (TASR) - Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) chce občanom v referende položiť otázku, či v rámci plánov EÚ v oblasti migrácie a azylu podporujú prijatie tisícok nezákonných migrantov z Blízkeho východu a Afriky. Oznámil to v nedeľu poľský premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Referendum sa má konať súčasne s parlamentnými voľbami 15. októbra. Morawiecki vo videu na sociálnych sieťach uviedol, že referendová otázka by mala byť: "Podporujete prijatie tisícov nezákonných prisťahovalcov z Blízkeho východu a Afriky podľa mechanizmu o povinnom prijatí predloženom európskymi byrokratmi."



Varšava je proti zmene azylových plánov Únie; výsledok referenda však nebude mať vplyv na rozhodovací proces v EÚ, pripomína DPA.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa začiatkom júna dohodli na reforme azylovej politiky EÚ. Členské štáty by podľa nej museli prijať určitý počet migrantov z krajín EÚ vystavených migračným tlakom alebo zaplatiť 20.000 eur za každého odmietnutého migranta. Poľská a maďarská vláda s tým však nesúhlasili. Poľsko tvrdí, že každá krajina EÚ by mala sama rozhodovať o tom, akým spôsobom podporí krajiny, do ktorých prichádzajú vysoké počty migrantov.



Popularita PiS je pod tlakom z dôvodu vysokej inflácie a viacerým škandálom a opozícia tvrdí, že vládnuca strana sa referendom usiluje mobilizovať voličov a podnietiť populistické nálady voči žiadateľom o azyl, píše DPA.