Poľská vláda chce v roku 2025 dávať rekordné výdavky na obranu

Varšava 28. augusta (TASR) - Návrh poľského rozpočtu na rok 2025 počíta s rekordne vysokými výdavkami na obranu. V stredu to vyhlásil poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa agentúr AP a PAP.



Poľsko by malo podľa informácií agentúry PAP minúť budúci rok na obranu 4,7 percenta svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa Tuska by malo ísť o približne 186 miliárd zlotých (43 miliárd eur).



"Ide o značné úsilie, ale už niet cesty späť," povedal Tusk na tlačovej konferencii, kde predstavil hlavné body plánovaného budúcoročného rozpočtu. Ten podľa neho podporí hospodársky rast v krajine. Poľský premiér tiež oznámil, že dôjde k zvýšeniu minimálnej mzdy a že sa začnú nové kľúčové investície, najmä v sektore energetiky a železničnej infraštruktúry.



Návrh rozpočtu na rok 2025 prijala poľská vláda. Podľa postupu ho musí kabinet predložiť dolnej komore parlamentu do 30. septembra.



Poľsko začalo po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 intenzívne modernizovať svoju armádu. Na obranu pritom vynakladá viac ako štyri percentá HDP, čo je najviac v Európskej únii. Zároveň pravidelne vyzýva krajiny NATO, aby zvýšili výdavky na obranu aspoň na tri percentá svojho HDP. Varšava taktiež v poslednom období získala vojenské vybavenie za miliardy dolárov, najmä zo Spojených štátov a Južnej Kórey.