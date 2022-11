Poľská vláda je ochotná ukončiť konflikt s EK o právnom štáte

Varšava 4. novembra (TASR) - Poľská vláda je ochotná ukončiť svoj konflikt s Európskou komisiou o zásadách právneho štátu, uviedol v piatok pre agentúru PAP hovorca vlády Piotr Müller.



V súvislosti so zmenami v súdnom systéme panuje medzi Poľskom a EÚ dlhotrvajúci konflikt. Súdny dvor Európskej únie udelil Varšave pred viac ako rokom pokutu milión eur denne za to, že Poľsko nerozpustilo disciplinárnu komoru najvyššieho súdu. Jej úlohou je riešiť prehrešky poľských sudcov, kritici ju však považujú za spôsob trestania politicky nepohodlných sudcov. Peniaze sa strhávajú z európskych peňazí určených Poľsku.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller však v piatok nespresnil spôsob ukončenia konfliktu s Bruselom. Označil ho za "úplne zbytočný", ale na oboch stranách musí byť podľa neho "dobrá vôľa". Dodal, že vláda musí brať do úvahy "geopolitickú krízu, vojnu za východnými štátnymi hranicami Poľska, finančnú krízu... a inflačnú krízu".



V tejto téme však podľa hovorcu nie je vo vládnej koalícii zhoda. Politická formácia Solidárne Poľsko (SP) – euroskeptický spojenec väčšinovej strany Právo a spravodlivosť (PiS) – totiž kompromis s Bruselom odmieta.



"Aj medzi nami, v našom politickom tábore, sú ľudia, ktorí sú ... príliš radikálni a napríklad nevidia, že geopolitická, ekonomická a finančná situácia je oveľa zložitejšia," povedal Müller.



Poľsko patrí medzi niekoľko členských štátov EÚ, ktoré z Bruselu nedostali finančné prostriedky na obnovu po koronavírusovej pandémii. Ide o niekoľko miliárd eur, ktoré by tejto stredoeurópskej krajine pomohli proti vysokej inflácii, drahým energiám a následkom vojny na Ukrajine.