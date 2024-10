Poľsko navrhuje registrované partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia

Varšava 18. októbra (TASR) - Poľská vláda v piatok predložila návrh zákona, ktorým by sa v prípade schválenia uzákonila možnosť registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia. Podľa poľskej ministerky pre rovnosť Katarzyny Kotulovej ide o "historický deň". Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa navrhovanej legislatívy by mohli dve osoby bez ohľadu na ich pohlavie uzavrieť partnerstvo na matričnom úrade. Vďaka zákonu by páry, ktoré vstúpili do registrovaného partnerstva, získali aj právo na dedičstvo a zdravotné informácie o svojom partnerovi. V predloženom návrhu zákona sa ale nenachádza právo na adopciu dieťaťa.



Súčasťou návrhu je zároveň ustanovenie o legalizácii zväzkov párov rovnakého pohlavia, "ktoré sú zosobášené podľa práva iného štátu ako Poľska." Poľsko ako krajina so silnou kresťanskou tradíciou totiž v súčasnosti takéto manželstvá neuznáva.



Aby navrhovaný zákon vstúpil do platnosti, musí ho ešte schváliť poľský parlament a konzervatívny prezident Andrzej Duda.



"Toto je nová kapitola dlhého pochodu k rovnosti," uviedla ministerka pre rovnosť, keď predstavovala návrh zákona o registrovaných partnerstvách. Na príprave návrhu zákona sa podieľali podľa slov Kotulovej aj viaceré LGBT organizácie, ktorým sa za ich prácu poďakovala.



Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) sídliaci v Štrasburgu vydal v decembri minulého roka rozsudok v prípade piatich poľských párov rovnakého pohlavia, ktoré sa naň obrátili v snahe dosiahnuť legalizáciu svojich partnerstiev. ESĽP uviedol, že Poľsko v ich prípade porušilo čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a je povinné uznať a uplatňovať ochranu párov rovnakého pohlavia.