Poľská vláda navrhuje uvoľnenie obmedzení k potratom i antikoncepcii

Varšava 24. januára (TASR) – Poľský premiér Donald Tusk v stredu uviedol, že jeho vláda je "pripravená" predložiť legislatívu na liberalizáciu takmer úplného zákazu umelého prerušenia tehotenstva, ktorý v krajine zaviedli pravicoví populisti. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Sme pripravení v najbližších hodinách predložiť parlamentu návrh zákona o legálnom a bezpečnom potrate až do 12. týždňa," povedal Tusk novinárom.



Poľský premiér v stredu tiež vyhlásil, že jeho vláda pripravila legislatívny návrh na uvoľnenie obmedzení týkajúcich sa núdzovej antikoncepcie. Predchádzajúca vláda presadila jej výdaj iba na lekársky predpis.



"Záležitosť sme uzavreli, návrh zákona predložíme parlamentu," vyhlásil Tusk. Dodal, že cieľom návrhu je poskytnutie bezplatného prístupu k tomuto liečivu pre ženy od 15 rokov veku. Jej výdaj výhradne na predpis presadila pravicová populistická strana Právo a Spravodlivosť (PiS).



Podľa údajov WHO dokáže táto forma antikoncepcie zabrániť 95 percentám tehotenstiev, ak ju žena užije do piatich dní od nechráneného pohlavného styku alebo po znásilnení. Táto tabletka zabráni ovulácii alebo spôsobí jej oneskorenie, pričom nevyvoláva potrat.



Potrat je v tejto väčšinovo katolíckej krajine v súčasnosti legálny iba vtedy, ak je tehotenstvo výsledkom sexuálneho napadnutia alebo incestu, alebo ak ohrozuje život alebo zdravie matky.



V parlamente doposiaľ nie je stanovený dátum, kedy by mal o oboch návrhoch hlasovať.



Proeurópska vládna koalícia prevzala v Poľsku moc od PiS po všeobecných voľbách v októbri 2023 na základe prísľubu liberalizovať zákony o potratoch v krajine, kde táto otázka v posledných rokoch vyvolávala masové protesty, pripomína AFP.