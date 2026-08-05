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Poľská vláda nemusí strane PiS vyplatiť zadržaný štátny príspevok
Najvyšší správny súd teraz potvrdil, že ministerstvo bolo viazané rozhodnutím volebnej komisie, takže zadržanie vyplatenia štátneho príspevku bolo zákonné.
Autor TASR
Varšava 5. augusta (TASR) - Najvyšší správny súd Poľska v stredu zamietol kasačnú sťažnosť hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) v spore o zadržanie štátneho príspevku za voľby zo strany ministerstva financií. Znamená to, že PiS už nemôže získať zadržané peniaze touto právnou cestou, napísala agentúra PAP. Rozhodnutie privítali vládni politici.
PiS v sťažnosti obvinila ministerstvo financií, že sa dopustilo nezákonnej nečinnosti, keď strane nevyplatilo tretiu splátku zo štátneho rozpočtu na rok 2024 vo výške takmer 6,5 milióna zlotých (1,5 milióna eur). Tomu predchádzalo zamietnutie správy PiS o financovaní kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zo strany volebnej komisie z dôvodu nezrovnalostí vo výdavkoch.
Varšavský súd nižšej inštancie v júni minulého roka rozhodol, že ministerstvo financií konalo v súlade so zákonom, keď PiS pozastavilo platby. Najvyšší správny súd teraz potvrdil, že ministerstvo bolo viazané rozhodnutím volebnej komisie, takže zadržanie vyplatenia štátneho príspevku bolo zákonné.
Verdikt bezprostredne privítali kľúčoví predstavitelia poľskej vládnej koalície. „Presne tak, ako sme povedali, podvodníci žiadne peniaze nedostali a ani nedostanú,“ uviedol premiér Donald Tusk. „Ďalšia lož strany PiS odhalená,“ doplnil ho minister financií Andrzej Domanski.
PiS v sťažnosti obvinila ministerstvo financií, že sa dopustilo nezákonnej nečinnosti, keď strane nevyplatilo tretiu splátku zo štátneho rozpočtu na rok 2024 vo výške takmer 6,5 milióna zlotých (1,5 milióna eur). Tomu predchádzalo zamietnutie správy PiS o financovaní kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2023 zo strany volebnej komisie z dôvodu nezrovnalostí vo výdavkoch.
Varšavský súd nižšej inštancie v júni minulého roka rozhodol, že ministerstvo financií konalo v súlade so zákonom, keď PiS pozastavilo platby. Najvyšší správny súd teraz potvrdil, že ministerstvo bolo viazané rozhodnutím volebnej komisie, takže zadržanie vyplatenia štátneho príspevku bolo zákonné.
Verdikt bezprostredne privítali kľúčoví predstavitelia poľskej vládnej koalície. „Presne tak, ako sme povedali, podvodníci žiadne peniaze nedostali a ani nedostanú,“ uviedol premiér Donald Tusk. „Ďalšia lož strany PiS odhalená,“ doplnil ho minister financií Andrzej Domanski.