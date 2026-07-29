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Poľská vláda odmieta výrok súdu o prepisoch rovnakopohlavných sobášov
Hovorca vlády Adam Szlapka povedal, že výrok je ťažké považovať za rozhodnutie Ústavného súdu, keďže jeho konanie v súčasnej podobe je právne pochybné.
Autor TASR
Varšava 29. júla (TASR) - Rozhodnutie poľského Ústavného súdu podľa ktorého je prepis zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia do poľských matrík v rozpore s ústavou, vyvolalo rozdielne reakcie vládnych a opozičných politikov. Zatiaľ čo predstavitelia vládnej koalície odmietajú právnu záväznosť verdiktu, opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) ho označila za potvrdenie platného ústavného poriadku. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa vyjadrení politikov na sociálnych sieťach.
„Snažím sa nekomentovať konanie a pseudorozhodnutia chybného Ústavného súdu. Veľmi dobre vieme, čo sa deje, a budeme naďalej pracovať na zlepšení situácie na Ústavnom súde,“ povedal v stredu premiér Donald Tusk. Jeho vláda časť súčasných členov súdu zvolených počas vlády PiS neuznáva.
Na výrok reagovala aj splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová. „Nedovolíme, aby spolitizovaný Ústavný súd rozhodoval o tom, kto je v Poľsku v manželstve a kto nie,“ uviedla a dodala, že súd v súčasnom zložení stratil schopnosť vykonávať svoje funkcie.
Hovorca vlády Adam Szlapka povedal, že výrok je ťažké považovať za rozhodnutie Ústavného súdu, keďže jeho konanie v súčasnej podobe je právne pochybné.
Opoziční politici rozhodnutie privítali. „Poľskú ústavu ani rodinné právo nemožno obchádzať zadnými dverami prostredníctvom nariadení alebo úradníckych výkladov,“ vyhlásil poslanec PiS Przemyslaw Czarnek. Podľa poslanca Sebastiana Kaletu každý úradník, ktorý po verdikte prepíše zahraničný sobáš osôb rovnakého pohlavia, sa dopustí trestného činu.
Rozhodnutie sa týka nariadenia ministra digitalizácie o vzoroch dokumentov pre zápis zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Návrh na jeho preskúmanie podala skupina poslancov PiS.
Spor o súd trvá od roku 2015, keď vtedy končiaca parlamentná väčšina vedená Tuskovou Občianskou platformou zvolila piatich nových sudcov. Nová koalícia vedená stranou PiS túto voľbu spochybnila a zvolila päť vlastných kandidátov. Samotný Ústavný súd následne rozhodol, že dvaja sudcovia boli odchádzajúcimi poslancami zvolení v rozpore s ústavou, zatiaľ čo voľba ďalších troch bola zákonná. Spor o obsadenie týchto miest však pretrval a pribudli k nemu ďalšie nezhody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Snažím sa nekomentovať konanie a pseudorozhodnutia chybného Ústavného súdu. Veľmi dobre vieme, čo sa deje, a budeme naďalej pracovať na zlepšení situácie na Ústavnom súde,“ povedal v stredu premiér Donald Tusk. Jeho vláda časť súčasných členov súdu zvolených počas vlády PiS neuznáva.
Na výrok reagovala aj splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová. „Nedovolíme, aby spolitizovaný Ústavný súd rozhodoval o tom, kto je v Poľsku v manželstve a kto nie,“ uviedla a dodala, že súd v súčasnom zložení stratil schopnosť vykonávať svoje funkcie.
Hovorca vlády Adam Szlapka povedal, že výrok je ťažké považovať za rozhodnutie Ústavného súdu, keďže jeho konanie v súčasnej podobe je právne pochybné.
Opoziční politici rozhodnutie privítali. „Poľskú ústavu ani rodinné právo nemožno obchádzať zadnými dverami prostredníctvom nariadení alebo úradníckych výkladov,“ vyhlásil poslanec PiS Przemyslaw Czarnek. Podľa poslanca Sebastiana Kaletu každý úradník, ktorý po verdikte prepíše zahraničný sobáš osôb rovnakého pohlavia, sa dopustí trestného činu.
Rozhodnutie sa týka nariadenia ministra digitalizácie o vzoroch dokumentov pre zápis zahraničných sobášov osôb rovnakého pohlavia. Návrh na jeho preskúmanie podala skupina poslancov PiS.
Spor o súd trvá od roku 2015, keď vtedy končiaca parlamentná väčšina vedená Tuskovou Občianskou platformou zvolila piatich nových sudcov. Nová koalícia vedená stranou PiS túto voľbu spochybnila a zvolila päť vlastných kandidátov. Samotný Ústavný súd následne rozhodol, že dvaja sudcovia boli odchádzajúcimi poslancami zvolení v rozpore s ústavou, zatiaľ čo voľba ďalších troch bola zákonná. Spor o obsadenie týchto miest však pretrval a pribudli k nemu ďalšie nezhody.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)