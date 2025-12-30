< sekcia Zahraničie
Poľská vláda posiela do parlamentu návrh o registrovanom partnerstve
Návrh zákona by okrem iného umožnil registrovaným párom prístup k zdravotným informáciám partnera, dedenie majetku a spoločný postup v oblasti podávania daní.
Autor TASR
Varšava 30. decembra (TASR) - Poľská proeurópska koaličná vláda v utorok predložila parlamentu návrh zákona, ktorý legalizuje registrované partnerstvá, čo je v oblasti práv LGBTQ komunity doteraz najväčší legislatívny krok v krajine. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Toto je historický moment... pretože návrh zákona upravujúci otázky týkajúce sa neformálnych zväzkov nikdy nezískal väčšinu,“ povedala na tlačovej konferencii poslankyňa Katarzyna Kotulová, ktorá sa v pozícii ministerky pre rovnosť podieľala na príprave návrhu zákona. Prvé čítanie je naplánované na január.
Návrh zákona by okrem iného umožnil registrovaným párom prístup k zdravotným informáciám partnera, dedenie majetku a spoločný postup v oblasti podávania daní. Neumožnil by však spoločné priezviská ani adopciu detí.
Premiér Donald Tusk v utorok označil toto opatrenie za „krok, ktorý by mohol vniesť do tejto otázky v Poľsku určitý poriadok“.
Poľskí konzervatívci, z ktorých mnohí sú úzko spojení s katolíckou cirkvou, dlhodobo útočia na opatrenia obhajujúce práva LGBTQ komunity a považujú ich za nevhodnú „rodovú ideológiu“ podporovanú deštruktívnymi zahraničnými mocnosťami.
Situáciu komplikujú aj rozdielne politické názory vládnej koalície a konzervatívneho prezidenta Karola Nawrockého, ktorý vyhlásil, že bude vetovať „akýkoľvek návrh zákona, ktorý by podkopal ústavou chránené postavenie manželstva“.
Poľsko je spolu s Bulharskom, Rumunskom a Slovenskom jednou z posledných európskych krajín, ktoré nelegalizovali registrované zväzky ani manželstvá osôb rovnakého pohlavia, pripomenula AFP.
Hoci iba 31 percent Poliakov podporuje zavedenie manželstiev osôb rovnakého pohlavia, podľa prieskumu agentúry Ipsos z tohto roka 62 percent podporuje nejakú formu právneho uznania zväzkov osôb rovnakého pohlavia.
